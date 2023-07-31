Представители правительств США и Австралии "подтвердили важность сотрудничества с КНР, чтобы решить проблемы глобальных и общих интересов.

Правительства США и Австралии договорились работать с властями Китая в вопросе продовольственной безопасности в мире и влияния на РФ.

В совместном заявлении чиновников США и Австралии говорится о том, что война РФ вызывает огромные человеческие страдания и усиливает уязвимость мировой экономики, передает Голос Америки. Кроме этого, в своем заявлении страны осудили использование Россией продовольствия как оружия и призвали всех, кто имеет влияние на российские власти, особенно Китай, применить его сейчас, чтобы прекратить войну.

Представители правительств США и Австралии "подтвердили важность сотрудничества с КНР, чтобы решить проблемы глобальных и общих интересов, в частности, в отношении продовольственной и пищевой безопасности, торговли и макроэкономической стабильности".

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Представители австралийского и американского правительств осудили также предоставление Ираном беспилотников РФ для использования в войне против Украины.

Китай и война в Украине

Китай с самого начала войны занял нейтральную позицию. Потом неожиданно для всех выпустил мирный план по Украине. Но он оказался провальным - его раскритиковали как в Европе, так и в Киеве.

Затем появилась информация о том, что Китай размышляет над оказанием РФ помощи для ведения войны против Украины. После этого в Пекин отправлялись целые делегации европейских и американских политиков, чтобы убедить руководство Поднебесной не делать этого.

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