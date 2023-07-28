Экспорт Казахстана в Россию резко вырос за год, прошедший с тех пор, как Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину.

Китай стал главным торговым партнером Казахстана вместо России. И, по словам аналитиков, позиция Китая будет только укрепляться.

Об этом сообщает казахское информагентство Inbusiness. "Основным торговым партнером для Казахстана десятилетиями была РФ. Однако российско-украинская война, санкции и новые геополитические реалии сломали этот баланс. К началу июня этого года доля Китая во внешней торговле Казахстана достигла 19,2%, впервые обойдя показатели казахстанско-российской торговли. Вес России во внешнеторговых операциях с Казахстаном составил 18,8%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что рост торговли Казахстана с Китаем начался в прошлом году. Если РФ приросла за этот период во внешнеторговых операциях на $1,5 млрд, то КНР – на $6,2 млрд.

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А с января по май этого года торговый оборот Казахстана с КНР составил $10,7 млрд. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года объем взаимной торговли составлял $8,8 млрд.

"Анализ показывает, что Китай вышел на первое место за счет растущего экспорта. Поднебесная поставляет в Казахстан технику (смартфоны/ноутбуки), одежду и автозапчасти. Почти $11 млрд не предел, ожидается положительная динамика во взаимной торговле благодаря подписанию соглашения о безвизовом режиме между двумя странами", – отмечает информагентство.

Аналитики отметили, что тенденция будет нарастать ввиду модернизации, расширения и строительства пограничной транспортной железнодорожной и наземной инфраструктуры между Казахстаном и Китаем. Объем грузоперевозок между странами уже растет почти на 50% в физическом выражении.

Отношения Казахстана и РФ

Весной этого года стало известно, что страны бывшего СССР помогают России обходить санкции и зарабатывают на этом.

В частности, экспорт Казахстана в Россию резко вырос за за год, прошедший с тех пор, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину, увеличившись примерно на 57 процентов в долларовом выражении.

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