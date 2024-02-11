У Ирана крупнейший арсенал дальнобойных ракет на Ближнем Востоке – около 3 тыс. единиц.

Война в Украине дает возможность союзникам России испытать свое оружие против западных систем ПВО, пишет Forbes.

"Хотя Северная Корея часто испытывала ядерные ракеты, Украина дает ей уникальную возможность увидеть, как они справляются с реальной боевой ситуацией", – поясняет издание.

Зато Иран уже испытал свои ракеты во время удара по сирийской северо-западной провинции Идлиб. Так что для них эти испытания не станут столь же полезными, как для Северной Кореи. Впрочем, по мнению экспертов, некоторую выгоду от этого Иран все же может получить.

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"Фарзин Надими, аналитик по обороне и безопасности и научный сотрудник вашингтонского Института ближневосточной политики, считает, что любое будущее использование иранских СРБМ Россией "действительно предоставит ценные данные" об истинных возможностях этих ракет, особенно против противовоздушной обороны противника", - пишет Forbes.

Кроме того, издание отмечает, что РФ считать иранские ракеты гораздо ценнее северокорейских. Ведь они могут быть более точными. Кроме того, по мнению Надими, эти ракеты может быть легче подготовить и запустить.

Иран и Россия, безусловно, будут обмениваться данными и информацией о том, как бороться с противоракетной обороной западного производства. Этот обмен будет взаимным, Ирану также придется многому поучиться из этого опыта. Россия будет достаточно интуитивно понимать, как использовать это оружие способами, которые также могут быть новыми для иранцев", — сказал Надими.

Ракеты для РФ: что известно

В ноябре прошлого года стало известно, что КНДР передала России баллистические ракеты. Речь идет о северо-корейском аналоге "Точки-У", или Р-17.

Уже на новогодние праздники, РФ нанесла массированный удар по Украине, в том числе и с использованием северокорейских ракет. Тогда же AP сообщали, что Москва может приобрести баллистические ракеты ближнего радиуса действия у Ирана.

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