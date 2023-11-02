На вооружении северокорейской армии есть целый "зоопарк" баллистических ракет.

Сегодня стало известно, что КНДР вероятно передала России баллистические ракеты малой дальности. Скорее всего, речь идет о северо-корейском аналоге "Точки-У", или Р-17, пишет издание Defense Express.

Отмечается, что способность КНДР поставлять россиянам ракеты к ПЗРК и ПТРК не должна удивлять, ведь на вооружении северокорейской армии есть советские системы ПЗРК "Игла-1" и ПТРК "Фагот" и "Конкурс". Под "ракетными установками", о которых упоминается в новой информации, вероятно, следует понимать системы залпового огня типа "Град".

А вот что касается баллистических ракет малой дальности, которые Пхеньян якобы передал России, то здесь все гораздо сложнее. К баллистическим ракетам малой дальности относятся все, имеющие дальность до 1000 км. Таких ракет у Северной Кореи несколько типов.

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Издание Defense Express называет несколько вариантов того, что за ракеты это могут быть:

KN-09 - реактивная система залпового огня, калибр которой, вероятно, составляет 300 мм. При дальности огня до 200 км ракеты поднимаются на высоту до 50 км. История происхождения неизвестна, но похоже, что это клон советского БМ-30 "Смерч", или китайского аналога А-100. Принята на вооружение КНДР ориентировочно в 2015 году.

KN-25 - тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой диаметром 600 мм. При дальности выстрела до 380 км ракета достигает высоты в 97 км. Первое испытание состоялось в 2019 году. Происхождение этой разработки неизвестно.

KN-02 Toksa - корейская копия советской "Точки-У". Принята на вооружение в 2008 году, но Пхеньян продолжал ее модернизацию.

KN-23 - тактический ракетный комплекс, внешне подозрительно похожий на российский "Искандер", но ракета имеет несколько большие габариты. Имеет дальность до 690 км при весе боевой части в 500 кг. Впервые была запущена в 2019 году.

Hwasong-5 и Hwasong-6 - корейские варианты советской ракеты Р-17 с дальностью 300 км и 500 км соответственно и массой боевой части в 985 кг и 700-770 кг соответственно. Это ракеты конца 80-х-начала 90-х годов, которые есть у корейцев в большом количестве.

KN-18 - новейшая версия ракеты Р-17, испытанная впервые в 2017 году. Имеет дальность в 450 км при заявленной меткости +/- 1 км.

KN-24 - визуально похожая на американский ATACMS ракета с приблизительной длиной в 4 метра и весом боевой части до 500 кг. Дальность полета - до 410 км. Первые испытания прошли в 2019 году.

КНДР передала россиянам баллистические ракеты - что известно

Как писал УНИАН, сегодня южнокорейские военные сообщили, что они "подозревают" Северную Корею в поставках россиянам баллистических ракет малой дальности, а также противотанковых и переносных зенитных ракет. Количество и наименование поставленных ракет неизвестны.

А накануне снова от южных корейцев стало известно, что КНДР передала россиянам около 1 млн артиллерийских боеприпасов. Эти поставки продолжаются ориентировочно с августа.

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