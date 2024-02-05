Недовольным предлагают уволиться или мобилизоваться.

Руководство завода "Электроагрегат", который расположен в российском городе Курск, начало требовать от рабочих сдавать деньги на нужды оккупационной армии.

Как сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на источники, работникам всех уровней сказали о необходимости написать заявление относительно удержания из зарплаты за январь 2024 года суммы среднедневного заработка "для нужд СВО".

Это требование руководства возмутило рабочих и привело к коллективным жалобам. Однако в ответ им начали угрожать, предлагая увольняться или идти на войну.

Видео дня

Война в Украине - последствия для РФ

Недавно активисты "кибер сопротивления" получили документы представителей российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Благодаря этому удалось выявить проблемы с выполнением госзаказов на заводах на фоне продолжающейся войны против Украины.

Заводы обязаны сдавать продукцию по фиксированным в 2019 году ценам. При этом детали закупают по предоплате и рыночным ценам. На предприятиях не хватает рабочих из-за массовой мобилизации и отсутствия жилья.

Foreign Affairs написал, что в 2023 году российская экономика росла быстрее, чем мировая, благодаря рекордным государственным расходам. Однако это свидетельствуют не о здоровье экономики, а о ее перегреве.

Вас также могут заинтересовать новости: