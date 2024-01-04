Захватчики использовали их в конце декабря и начале января.

Российская Федерация уже обстреливает Украину ракетами, поставленными Северной Кореей. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на разведку Соединенных Штатов Америки.

Два американских чиновника, которые говорили на условиях анонимности, утверждают, что Корейская Народно-Демократическая Республика недавно предоставила России пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет к ним. По их словам, российские оккупанты уже осуществили пуски - в конце декабря и начале января.

Это свидетельствует о растущей поддержке Ким Чен Ыном военных усилий Москвы, а также демонстрирует способность Путина опираться на союзников, отмечают журналисты. "Россия становится все более изолированной на мировой арене и вынуждена искать военную технику в странах-единомышленниках", - сказал американский чиновник.

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Обновлено в 21:20: Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби подтвердил эту информацию. По его словам, разведка США установила, что Москва купила баллистические ракеты у Северной Кореи и ищет баллистические ракеты ближнего радиуса действия у Ирана, пишет AP.

Кирби говорит, что 30 декабря российские войска выпустили по крайней мере одну из этих баллистических ракет, она упала на открытом поле в Запорожской области. Уже во вторник, 2 января, захватчики запустили несколько северокорейских баллистических ракет в рамках ночной атаки.

Кирби сказал, что сделка между Россией и Ираном не была завершена, но США обеспокоены тем, что переговоры "активно продвигаются".

Россия получает оружие от Северной Кореи: что известно

В конце декабря американский посол при НАТО Джулиан Смит обвинила КНДР в поставках более тысячи контейнеров с боеприпасами Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Северная Корея могла передать Москве баллистические ракеты малой дальности, а также более 1 миллиона снарядов для артиллерии.

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