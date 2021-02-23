В правительство вошли два новых министра.

Парламент Грузии объявил вотум доверия правительству во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Читайте такжеРоссия находится в конфронтации с Евросоюзом - БоррельОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Рустави 2".

В правительство вошли два новых министра - обороны Джуаншер Бурчуладзе и регионального развития Ираклий Карселадзе.

За поддержку правительства проголосовали 89 депутатов, против - 2.

Отмечается, что избранные депутаты от пяти оппозиционных партий, которые отказываются войти в парламент, считая, что результаты парламентских выборов в 2020 году были сфальсифицированы, не голосовали.

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Автор: УНИАН