Парламент Грузии объявил вотум доверия правительству во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Читайте такжеРоссия находится в конфронтации с Евросоюзом - БоррельОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Рустави 2".
В правительство вошли два новых министра - обороны Джуаншер Бурчуладзе и регионального развития Ираклий Карселадзе.
За поддержку правительства проголосовали 89 депутатов, против - 2.
Отмечается, что избранные депутаты от пяти оппозиционных партий, которые отказываются войти в парламент, считая, что результаты парламентских выборов в 2020 году были сфальсифицированы, не голосовали.
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