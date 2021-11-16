На границе Армении и Азербайджана снова начались обстрелы, есть пострадавшие.

Армения и Азербайджан заявили о напряженной ситуации на границе и обвинили друг друга в нападении и обстрелах.

Согласно заявлению Министерства обороны Армении, Азербайджан ведет локальные бои с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия разного калибра.

"Противник несет большие потери бронетехники и живой силы. Информация о пострадавших и раненых с армянской стороны уточняется. На данный момент точно известно о 4 раненых", - говорится в сообщении.

Как пишет "Новости Армении" со ссылкой на минобороны, в плен попали 12 военнослужащих ВС Армении - 7 контрактников и 5 призывников.

Также армянская сторона обвинила Азербайджан в использовании дезинформации.

В свою очередь, минобороны Азербайджана обвиняет Армению в совершении масштабной провокации в районах Кельбаджарской и Лачинской госграниц.

"16 ноября военные части Армении начали внезапную военную операцию с целью захвата высот и более выгодных позиций на этих направлениях госграницы. Сконцентрировав дополнительную живую силу, военную и специальную технику на погранично-боевых позициях в районах Басаргечяр и Гаракильсе, подразделения ВС Армении атаковали боевые посты азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах", - говорится в сообщении.

Азербайджан сообщил, что отразил атаку, задержал армянских военных и захватил военную технику. Среди азербайджанских военных есть двое раненных.

Позже в минобороны Азербайджана добавили, что отбили контрнаступление вооруженных сил Армении.

На фоне обострения военного конфликта Армения попросила Россию защитить ее территориальную целостность в соответствии с двухсторонним договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года, сообщает Радио Азатутюн.

"Поскольку произошло нападение на суверенную территорию Армении, то мы обращаемся к России с призывом о защите территориальной целостности Армении на основе существующего между РА и РФ договора от 1997 года, по логике выполнения обоюдных обязательств в рамках договора. Ожидаем, что Россия предоставит помощь, и Армения будет иметь возможность восстановить свою территориальную целостность", - заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

По его словам, это устное обращение, которое получит и письменную форму.

Посол Армении в Москве Вардан Тоганян подтвердил, что Ереван пока не передавал официальный запрос о предоставлении помощи, пишет ТАСС.

В МИД Азербайджана обвинили Армению в целенаправленных провокациях, пишет haqqin.az. "Это является очередной военной авантюрой руководства Армении... Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также в делимитации границ с Азербайджаном", - сказано в заявлении.

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Война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах

Осенью прошлого года в регионе разгорелся вооруженный конфликт. Крупномасштабные боевые действия велись между вооруженными силами Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями Нагорно-Карабахской Республики и Армении с другой. Конфликт стал самым продолжительным и кровопролитным в регионе за период после завершения Карабахской войны в 1994 году.

10 ноября 2020 года было опубликовано совместное заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России о полном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Соглашение о мире предусматривало ввод российских миротворцев, вывод армянских сил из прилегающих к Нагорному Карабаху районов и оставление под контролем Азербайджана части территории Нагорного Карабаха.

В результате боев под контроль азербайджанских сил перешли пять городов, четыре поселка, 286 сел и вся азербайджано-иранская граница. На северном участке азербайджанская армия взяла под свой контроль ряд стратегических высот и населенных пунктов. На юге - территорию, прилегающую к границе с Ираном, а также город Шушу.

Автор: Александр Топчий