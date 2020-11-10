Премьер Армении уверен, что это лучшее решение в сложившейся ситуации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Пашинян отметил, что решение далось ему нелегко.

"Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я лично принял очень тяжелое решение для себя и всех нас. Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01:00", - заявил Пашинян.

По его словам, он подписал соглашение после того, как проанализировал военную ситуацию.

"Текст заявления очень болезненный лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, которые наилучшим образом владеют ситуацией. Также исходя из убеждения, что это лучшее решение в сложившейся ситуации. В ближайшие дни напишу об этом сообщение", - сообщил Пашинян.

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"Это не победа, но нет поражения, пока ты сам себя не признал побежденным. Мы никогда себя не признаем побежденными, и это должно стать началом эры нашего национального сплочения, возрождения. Мы должны проанализировать годы нашей независимости, чтобы спланировать наше будущее и не повторять ошибок прошлого", - подчеркнул Пашинян.

Война в Нагорном Карабахе: что известно

Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество не признало референдум.

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В 1991-1994 годах в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.

В апреле 2016 года ситуация обострилась, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек.

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Автор: Александр Топчий