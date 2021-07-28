Стороны обвиняют друг друга в провокациях и нарушениях перемирия.

На границе Армении и Азербайджана ночью 28 июля произошли новые столкновения. Погибли по меньшей мере трое военных - с армянской стороны, с обеих сторон сообщается о раненых.

В Минобороны Армении заявили, что военные Азербайджана атаковали армянские позиции, чтобы улучшить таким образом свои позиции, создав благоприятные условия для продвижения. По состоянию на 8:30 по местному времени (7:30 по Киеву) ведомство сообщило о трех погибших военных и двух раненых.

По состоянию на 9:20 (8:20 по Киеву) там утверждали, что откинули азербайджанские подразделения на исходные позиции, после чего перестрелка продолжилась. А потом сообщили о достигнутых договоренностях по возобновлению режима прекращения огня на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск на северо-восточном направлении при посредничестве российских миротворческих сил.

"Во время боевых действий, начатых в результате азербайджанской провокации, обе стороны применяли огнестрельное оружие и минометы. К тому же вооруженные силы Армении открывали огонь из гранатомета в ответ на использование гранатометов с вражеской стороны. Линия столкновения не меняется, ситуация на границе контролируется подразделениями Вооруженных сил Республики Армения", - заявили в армянском Минобороны.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщали, что атаку начали вооруженные силы Армении, которые "с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии на территории Кельбаджарского района".

Ранения получили двое азербайджанских военных. Всю ответственность за эскалацию напряженности вдоль границы Азербайджан возложил на Армению.

Минобороны Азербайджана также заявило, что поддержало инициативу российской стороны в связи с объявлением перемирия на армяно-азербайджанской государственной границе с 10:00 по бакинскому времени (9:00 по Киеву). Однако, несмотря на это, армянская сторона якобы "продолжила нагнетать обстановку и подвергать обстрелу азербайджанские позиции, дополнительно применяя танки и 120-миллиметровые минометы".

Конфликт Армении и Азербайджана

23 июля Ереван и Баку заявили о перестрелке на границе, в результате которой получили ранения трое армянских военных и погиб один военный Азербайджана. Стороны обвинили друг друга в провокации и отрицали, что первыми открывали огонь.

Читайте такжеАрмения попросила Путина о военной помощи из-за ситуации с АзербайджаномПеред этим последнее обострение между Арменией и Азербайджаном произошло во второй половине мая. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, военные Азербайджана 12 мая совершили "диверсионное продвижение" - пересекли границу в районе озера Севлич и углубились по территории страны на 3,5 км.

Министерство иностранных дел Азербайджана утверждало, что армия занимала позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года - ранее они якобы были недоступны из-за погодных условий.

Осенью прошлого года в регионе разгорелся вооруженный конфликт. Крупномасштабные боевые действия велись между вооруженными силами Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями Нагорно-Карабахской Республики и Армении с другой. Конфликт стал самым продолжительным и наиболее кровопролитным в регионе за период после завершения Карабахской войны в 1994 году.

10 ноября 2020 года было опубликовано совместное заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России о полном прекращение огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Соглашение о мире предусматривало введение российских миротворцев, вывод армянских сил из прилегающих к Нагорному Карабаху районов и оставление под контролем Азербайджана части территории Нагорного Карабаха.

В результате боев под контроль Азербайджанских сил перешли пять городов, четыре поселка, 286 сел и вся азербайджано-иранскакая граница. На северном участке азербайджанская армия взяла под свой контроль ряд стратегических высот и населенных пунктов. На юге - территорию, прилегающую к границе с Ираном, а также город Шушу.

Автор: Катерина Комолова