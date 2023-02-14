Норвегия вносит вклад в обучение и подготовку украинских танковых экипажей в Польше вместе с другими союзными странами.

Норвегия пожертвует восемь основных боевых танков Leopard 2 и до четырех танков специального назначения для Украины.

Как сообщает правительство Норвегии, также резервируются средства на боеприпасы и запасные части.

"Прошел почти год после атаки России на Украину. Это был ужасный год с войной, военными преступлениями, разрушениями и убийствами такого масштаба, что мы не видели со времен Второй мировой войны. Поскольку поддержка борьбы за свободу стала более решающей, чем раньше, мы решили пожертвовать Украине восемь танков и до четырех танков специального назначения. Несколько других союзников тоже решили передать танки", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

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Как заявил министр обороны Королевства Норвегия Бьорн Арильд Грам, война в Украине приближается к критической фазе и украинцы зависят от своевременной и существенной поддержки.

"Мы также вносим вклад в обучение и подготовку украинских танковых экипажей в Польше вместе с другими союзными странами. Пожертвование является важным и достаточно нужным вкладом", - добавил Грам.

Танки Leopard 2 для Украины: детали

25 января правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешило другим странам реэкспортировать танки немецкого производства в Украину.

4 февраля Канада отправила первый основной боевой танк Leopard 2 для нужд Вооруженных сил Украины.

6 февраля украинские экипажи начали учения по эксплуатации танков.

8 февраля министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что первый батальон Leopard 2 прибудет в Украину в марте-апреле.

Сегодня, 14 февраля, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что восемь стран сотрудничают с целью предоставления Украине основных боевых танков Leopard.