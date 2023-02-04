Всего Канада обещает отправить Украине четыре танка Leopard 2.

Канада отправляет первый основной боевой танк Leopard 2 для нужд Вооруженных сил Украины. Всего страна должна передать Украине четыре таких танка.

"Сегодня самолет Королевских воздушных сил Канады отправился из Галифакса для перевозки первого основного боевого танка Leopard 2, который Канада отправляет в Украину", – сообщила в микроблоге Twitter министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

В то же время точное место, где приземлится самолет, не указано.

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"Канада выступает на стороне народа Украины. Мы продолжим обеспечивать Вооруженные Силы Украины техникой, которая им нужна для победы", – подчеркнула Ананд.

Танки Leopard 2 для Украины

25 января правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и позволил другим странам реэкспортировать танки немецкого производства в Украину.

Канада намерена предоставить Украине четыре основных боевых танка Leopard 2 и инструкторов для обучения украинских военных управлять этими машинами.

31 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в первой волне передачи оружия от партнеров ВСУ поступит от 120 до 140 единиц современных западных моделей танков.

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