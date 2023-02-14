Ряд стран предоставляют Украине десятки танков, отметил глава Минобороны США.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что восемь стран сотрудничают с целью предоставления Украине основных боевых танков Leopard.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-9"), которое проходит в Брюсселе (Бельгия). "Консорциум стран, в том числе Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды сотрудничают, чтобы предоставить Украине боевые танки Leopard", - сказал Остин.

Кроме того, по его словам, Соединенные Штаты, Чехия и Нидерланды совместно предоставляют Украине более 90 танков Т-72 для того, чтобы усилить ее большей "бронированной мощностью". Он подчеркнул, что это в придачу к последнему пожертвованию Польшей танков Т-72.

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Министр напомнил, что Великобритания предоставляет Украине роту танков Challenger 2 и работает с несколькими странами для поставки большего количества боеприпасов для украинских защитников.

Также Остин рассказал о текущих действиях по усилению противовоздушной обороны Украины.

"Соединенные Штаты, Германия и Нидерланды сотрудничают с целью обеспечения систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Франция и Италия сотрудничают над обеспечением противовоздушной системы SAMP-T", - рассказал Остин.

Leopard 2 для Украины - сегодня это надо знать

Как сообщал УНИАН, 25 января правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешило другим странам реэкспортировать танки немецкого производства в Украину.

4 февраля Канада отправила первый основной боевой танк Leopard 2 для нужд Вооруженных сил Украины. 6 февраля украинские экипажи начали обучение по эксплуатации танков Leopard 2.

8 февраля министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что первый батальон танков Leopard 2 прибудет в Украину в марте-апреле.

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