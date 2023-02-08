Один батальон может состоять из 31 танка, отметил министр.

Первый батальон боевых танков Leopard 2 будет доставлен в Украину в марте-апреле этого года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса. "Мы можем доставить по меньшей мере один батальон в первые четыре месяца этого года - возможно, три месяца, и потом мы должны двигаться как можно скорее", - сказал Писториус во время своего визита в Варшаву.

Он добавил, что один батальон может состоять из 31 танка.

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Leopard 2 для Украины - что надо знать сегодня

Как сообщал УНИАН, 25 января правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и позволило другим странам реэкспортировать танки немецкого производства в Украину.

4 февраля Канада отправила первый основной боевой танк Leopard 2 для нужд Вооруженных сил Украины. 6 февраля украинские экипажи начали обучение по эксплуатации танков Leopard 2.

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