Страна обещает поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

Правительство Норвегии рассматривает возможность передачи Украине бронированной многоцелевой машины CV90.

Министерство обороны обратилось в Штаб обороны с просьбой изучить возможность безвозмездной передачи нескольких боевых машин CV90, пишет издание TV2. Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил журналистам, что они будут поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

"Правительство постоянно рассматривает вопрос о том, следует ли Норвегии отправить Украине больше оружия/техники. Мы не комментируем эти оценки и любые текущие или будущие вклады. У нас хороший диалог с Украиной и союзниками о потребностях", - добавил он.

Видео дня

Помощь Украине от Норвегии: что известно

Напомним, в начале полномасштабного вторжения РФ в Норвегии объявили, что передадут Украине 2 тысячи единиц противотанкового оружия M72.

В апреле стало известно, что Норвегия выделит 400 миллионов крон на закупку оружия для Украины.

Кроме того, они закрыли сухопутную границу и порты, а также запретили импорт нефти из России.

Напомним, что летом граждане Норвегии собирали деньги на БПЛА Bayraktar для украинской армии.

В начале осени страна передала Украине 160 ракет Hellfire, пусковые средства и блоки наведения к ним, а также приборы ночного видения. Позже они передали артиллерийскую установку и зимнюю одежду.

В начале 2023 года из Норвегии в Украину прибыли временные мосты, а позже страна пообещала обучить украинских военнослужащих.

25 января стало известно, что Норвегия передаст Украине танки Leopard 2.

Вас также могут заинтересовать новости: