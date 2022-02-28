Это решение отменяет политику Норвегии, которая заключалась в не поставках оружия странам вне НАТО, и находящимся в состоянии войны или риска вооруженного конфликта.

Правительство Норвегии пришлет оружие Украине для защиты от российской агрессии. Речь идет о 2 тысячах единиц противотанкового оружия M72.

Об этом говорится в заявлении правительства Норвегии в понедельник, передает Reuters.

Это решение отменяет политику Норвегии, которая действовала с 1950-х годов и заключалась в не поставках оружия странам, не входящим в НАТО, и находящимся в состоянии войны или риска вооруженного конфликта.

"Норвегия проводит строгую политику по экспорту военной техники, но сейчас Украина сталкивается с чрезвычайными обстоятельствами", – сказал премьер-министр Йонас Гар Стере.

Reuters напоминает, что в воскресенье Норвегия объявила о выводе своего суверенного фонда, крупнейшего в мире из России и пообещала отправить в Украину шлемы, бронежилеты и другое оборудование.

Как сообщал УНИАН, ранее Германия впервые разрешила поставки вооружения в Украину, которое поступит из Нидерландов. До этого Германия придерживалась долговременной практики блокирования возможности передачи летального оружия в зоны конфликтов.

В частности, Германия передаст Украине тысячу единиц противотанкового оружия и 500 "Стингеров". Олаф Шольц подчеркнул, что надо сделать все возможное для поддержки Украины.

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