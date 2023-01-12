В прошлом году в декабре Норвегия передала Украине 10 мостов.

В Украину прибыли первые грузовики с гуманитарной помощью Норвежского управления государственных дорог.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, в декабре 2022 года Норвегия передала 10 мостов общей стоимостью 30 млн норвежских крон (3 миллиона долларов – УНИАН).

"Норвежские мосты будут установлены на освобожденных территориях Украины. Это временные конструкции типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств – грузовиков с гуманитарной помощью, карет скорой помощи, пожарных автомобилей, ремонтных бригад и тому подобное", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Норвегия стала третьей страной, которая передала Украине гуманитарную помощь для восстановления дорожной инфраструктуры. Уже получены временные мосты от Чехии и Франции.

Кроме того, вскоре "Укравтодор" ожидает мосты от Швеции и еще одну партию чешских временных переправ.

Война в Украине и позиция Норвегии:

29 июня Норвегия объявила о предоставлении Украине дополнительной военной поддержки.

7 декабря 2022 года Норвегия передала 14 миллионов евро для миссии ЕС по тренировке украинских военных.

10 декабря 2022 года стало известно о том, что Норвегия участвует в инициативе "Генераторы надежды", которая должна помочь Украине справиться с обстрелами критической инфраструктуры.

14 декабря 2022 года стало известно, что Норвегия отправит десять мостов в Украину для восстановления проезда в пострадавших от боевых действий областях.

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