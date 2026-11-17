Пилоты истребителей передали экипажам российских самолетов предупреждение и приняли меры реагирования.

Предположительно два российских военных самолета вошли в воздушное пространство Японии вблизи острова Окиносима в префектуре Фукуока. В ответ Военно-воздушные силы Японии подняли в воздух истребители. Об этом сообщило Министерство обороны Японии, пишет The Japan Times.

Пилоты истребителей передали экипажам российских самолетов предупреждение и приняли меры реагирования.

По данным японского оборонного ведомства, самолеты прошли через Цусимский пролив, а затем пролетели между островом Йонагуни (префектура Окинава) и Тайванем, после чего направились в западную часть Тихого океана.

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"Нарушение территориального воздушного пространства Японии российскими самолетами является не только серьезным нарушением суверенитета Японии, но и угрозой нашей безопасности. Это абсолютно недопустимо. Мы выразили России чрезвычайно решительный протест по дипломатическим каналам и решительно потребовали, чтобы подобные инциденты не повторялись", – заявил на пресс-конференции официальный представитель правительства, главный секретарь кабинета министров Минору Кихара.

В Японии подчеркнули, что несанкционированное проникновение иностранных военных самолетов в территориальное воздушное пространство страны является чрезвычайно редким явлением. Речь идет о воздушном пространстве над территорией и территориальными водами в пределах 12 морских миль (около 22 км) от побережья. В Токио подчеркнули, что свободные полеты в пределах территориального воздушного пространства другой страны запрещены международным правом.

Журналисты обратили внимание, что инцидент произошел накануне запланированной на четверг трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

В The Japan Times предполагают, что этот инцидент мог быть попыткой Москвы проверить реакцию Токио и скорость реагирования японской авиации.

Издание напомнило, что отношения между Японией и Россией в последнее время ухудшились из-за задержания в Москве японского журналиста по подозрению в шпионаже, а также ареста активов японской корпорации Japan Tobacco. К тому же Токио и Москва находятся в длительном споре по поводу четырёх островов к северо-востоку от Хоккайдо, которые оккупировала Россия, и на которые претендует Япония, – спор, который помешал двум странам подписать мирный договор после Второй мировой войны.

Российская авиация у берегов Японии – другие новости

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля по 30 сентября 2026 года Силы самообороны Японии совершили 442 вылета для перехвата китайской и российской авиации, угрожавшей островам страны.

Для сравнения: за весь 2025 год для перехвата авиации РФ истребителям Сил самообороны Японии пришлось совершить всего 59 вылетов. Что касается противодействия авиации КНР, статистика выглядит следующим образом: 285 вылетов за апрель–сентябрь 2026 года и всего 198 вылетов за весь 2025 год.

По словам аналитиков, российские оккупанты практикуют как групповые полёты своей стратегической авиации совместно с Китаем, а именно Ту-95МС и H-6, так и самостоятельные вылеты в направлении Японских островов.

Основная активность вылетов разведывательной авиации РФ приходится на район острова Хоккайдо, прилегающий к Северным (Курильским) островам, часть территории которых Россия должна была вернуть в состав Японии в рамках одного из международных соглашений.

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