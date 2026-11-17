Германия также поставляет Украине новые радары воздушного наблюдения, боеприпасы для истребителей F-16 и беспилотники.

Германия совместно с Норвегией профинансирует пакет военной помощи Украине, ориентированный на ракеты PAC-2 и PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед началом заседания Совета Евросоюза на уровне министров обороны, сообщает"Европейская правда". Речь идет о новом пакете военной помощи Украине в рамках программы PURL по закупке американского вооружения, на который Берлин выделит $300 млн.

"Вместе с Норвегией мы делаем это с помощью еще одного так называемого пакета PURL… Мы закупаем в США системы, которых нет в Европе. Это пятый пакет, в котором участвует Германия. На этот раз мы выделяем $300 млн", – заявил Писториус.

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По его словам, новый пакет будет направлен прежде всего на укрепление украинской противовоздушной обороны. "Основное внимание в пакете уделяется противовоздушной обороне, особенно управляемым ракетам для систем Patriot 2 и 3", – подчеркнул министр.

Кроме того, он сообщил, что Германия готовит интеграцию ракет IRIS-T в системы противовоздушной обороны NASAMS, поставляемые из Норвегии в Украину, – эта работа уже ведется.

Также Германия предоставляет Украине новые радары воздушного наблюдения, боеприпасы для истребителей F-16 и беспилотники.

Писториус отметил, что необходимость усиления украинской ПВО связана с российскими атаками на гражданскую инфраструктуру в преддверии зимы.

Patriot для Украины

Как сообщалось ранее, Писториус отмечал, что Германия не может передавать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, поскольку это создает угрозу критического ослабления ее собственной системы ПВО.

В то же время издание "Радио Свобода" отмечало, что процесс предоставления Украине лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot до сих пор заблокирован в Пентагоне. Согласно данным источников, документы для выдачи лицензии до сих пор не оформлены, несмотря на сообщения о том, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет согласовали этот вопрос еще в октябре.

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