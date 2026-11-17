Байден высказал предположение, что Украине могли бы предложить альтернативную систему гарантий безопасности – особый статус вне НАТО.

Бывший президент США Джо Байден признал, что обещание Украине о вступлении в НАТО в 2008 году было преждевременным. Об этом говорится в отрывке из его будущих мемуаров "Пообещай мне, Америка", опубликованном изданием Newsweek.

Особое внимание в мемуарах Байден уделил перспективам членства Украины в НАТО. Он заявил, что его администрация не настаивала на вступлении Украины в альянс, несмотря на обвинения Путина в том, что расширение НАТО угрожает России.

"Мы не настаивали на вступлении Украины в НАТО, вопреки обвинениям Путина. Обещание, данное в 2008 году, было преждевременным", – написал бывший президент США.

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Речь идет о решении саммита НАТО 2008 года, когда альянс заявил, что Украина и Грузия в конечном итоге станут его членами.

Вместо этого Байден предположил, что Украине могли бы предложить альтернативную систему гарантий безопасности – особый статус вне НАТО, но с защитой через сеть отношений с Европейским союзом и США.

Мемуары Байдена – другие заявления

Как сообщал УНИАН, Байден рассказал подробности телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, который состоялся 7 декабря 2021 года, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину. Байден утверждает, что прямо предупредил Кремль о жестких санкциях и военной помощи Киеву в случае нападения.

Путин, как вспоминает бывший американский президент, лишь пожал плечами и "заявлял о своей невиновности таким образом, который раздражал и не выглядел убедительно".

Также Байден в своих новых мемуарах "Пообещай мне, Америка" рассказал о своих впечатлениях от лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Так, описывая Путина, Байден вспоминает его "капризный и пренебрежительный тон" и отмечает, что тот "любил сутулиться во время встреч, симулируя равнодушие, как подросток".

Говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, Байден отмечает, что его актерское прошлое "стало прекрасной школой" для лидера военного времени, однако в личных беседах Зеленский "бывал раздражительным и упрямым, а также проявлял меньше благодарности, чем я ожидал".

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