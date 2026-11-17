Финансовая организация будет интегрирована с платежной системой NovaPay.

Материнская компания "Новой почты", группа Nova, завершила сделку по приобретению АО "БТА Банк". Финучреждение переименуют в NovaBank, который будет интегрирован с платежной системой NovaPay, сообщает пресс-служба группы.

Сначала финансовые услуги для бизнеса и частных клиентов будут предоставляться в цифровом формате. Впоследствии планируется развивать и физическую сеть отделений. Условия обслуживания действующих клиентов не изменятся, а их договоры и обязательства будут сохранены, обещают в компании.

В "Новой почте" говорят, что банковская лицензия позволит компании предоставлять финансовые услуги клиентам непосредственно в приложении и через сеть отделений. Среди прочего, украинцам станут доступны депозиты, валютные счета и расчеты за рубежом.

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Особое внимание планируют уделить жителям небольших городов и прифронтовых территорий, где нет банковских отделений, а также отдельным категориям клиентов: пенсионерам, получателям социальных выплат, людям с инвалидностью, ВПЛ, военным и ветеранам.

Напомним, что 12 ноября Нацбанк одобрил владельцам группы Nova Владимиру Поперешнюку и Вячеславу Климову совместное приобретение 100% уставного капитала АО "БТА Банк".

"БТА Банк" принадлежал казахстанскому бизнесмену Кенесу Ракишеву, который опосредованно владел 100% уставного капитала банка. Это один из самых маленьких банков Украины.

Среди других желающих приобрести финансовое учреждение были совладельцы финансовой компании "Є Гроші" Вячеслав Мишалов и Дмитрий Шевчук. Они намеревались интегрировать финансовое учреждение в свой микрофинансовый бизнес. Соответствующее разрешение от Антимонопольного комитета Украины на приобретение банка они получили ещё в январе 2025 года.

Однако 2 ноября Мишалов и Шевчук отказались от намерения приобрести "БТА Банк" и прекратили процедуру согласования сделки в НБУ. После этого группа Nova осталась единственным известным претендентом на приобретение финансового учреждения.

"Почтовые банки" – последние новости

В июне 2025 года Верховная Рада приняла закон о развитии финансовой инклюзии, который предусматривает возможность создания банков на базе почтовых операторов. Такие учреждения будут работать по ограниченной банковской лицензии.

В "Укрпочте" заявляли о намерении получить банковскую лицензию ещё в 2023 году с целью расширения спектра финансовых услуг для населения. Глава компании Игорь Смилянский сообщал, что после запуска собственного банка пенсионеры смогут воспользоваться услугой краткосрочного кредитования.

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