Диктатор лишь пожал плечами и "заявлял о своей невиновности таким образом, который раздражал и не выглядел убедительно", вспомнил экс-президент.

Бывший президент США Джо Байден рассказал подробности телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, который состоялся 7 декабря 2021 года, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину. Байден утверждает, что прямо предупредил Кремль о жестких санкциях и военной помощи Киеву в случае нападения. Об этом говорится в отрывке из его будущих мемуаров "Пообещай мне, Америка", опубликованном изданием Newsweek.

По словам Байдена, ещё осенью 2021 года американская разведка получила доказательства того, что Россия готовит масштабную операцию против Украины. Речь шла не просто о вторжении на Донбасс, а о намерении захватить всю страну и свергнуть правительство президента Владимира Зеленского.

Во время телефонного разговора Байден напрямую поднял вопрос о наращивании российских войск. Однако Путин отрицал агрессивные намерения.

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"Он был загадочен, как всегда. Я – нет", – написал Байден.

По его словам, он объяснил российскому президенту, что вторжение приведет к жестким санкциям, а США предоставят Украине необходимую помощь для самозащиты.

Путин, как вспоминает бывший американский президент, лишь пожал плечами и "утверждал о своей невиновности таким образом, который раздражал и был неубедительным".

Байдену было сложно убедить союзников, что Россия готовит полномасштабную войну

В мемуарах Байден рассказал, что американская разведка выявила планы России по проведению сложной операции под чужим флагом, которая должна была создать оправдание для вторжения.

Однако убедить союзников в неизбежности масштабного нападения оказалось непросто:

"Месяцами я был уверен, что Путин начнёт полномасштабное вторжение в Украину. Сначала я не мог убедить никого. Ни европейцев. Ни стран НАТО. Ни Украину".

Он объяснил скептицизм европейских партнеров несколькими причинами. Германия оставалась зависимой от российских энергоносителей, а некоторые правительства Европы не хотели усиливать зависимость от Вашингтона после напряжённых отношений во время президентства Дональда Трампа.

Украинские чиновники, по словам Байдена, также опасались, что публичное признание угрозы войны может дестабилизировать экономику страны.

В итоге американский президент решил рассекретить часть разведывательных данных о планах Москвы, хотя это создавало риск раскрытия источников и методов работы американских спецслужб.

Байден сравнил этот шаг с провалами разведки перед войной в Ираке в 2003 году, подчеркнув, что на этот раз целью было не начать войну, а предотвратить ее.

Байден объяснил, почему Путин стремился остановить развитие Украины

В своих мемуарах бывший президент США описывает Путина как авторитарного лидера, который не хотел допустить превращения Украины в успешную демократию с процветающей экономикой, находящуюся вне контроля Москвы.

По мнению Байдена, российский президент воспринимал такое развитие Украины как угрозу собственной власти.

"Дело заключалось в том, что успех Украины как подлинной демократии с процветающей экономикой заставит россиян осознать собственную бедность и отсутствие возможностей", – написал он.

Байден также вспомнил личные встречи с Путиным, которого назвал намеренно пренебрежительным и склонным опаздывать на переговоры.

В одном из разговоров российский президент похвастался, что Россия простирается через восемь часовых поясов. Байден ответил шуткой об изменении климата: "Да, и они все тают".

В другом эпизоде, когда Байден ещё был вице-президентом США, он рассказал, как во время встречи схватил Путина за плечи, посмотрел ему в глаза и сказал:

"Я там не вижу ни одной души".

Путин ответил: "Тогда мы прекрасно понимаем друг друга".

Мемуары Байдена: последние новости

Как сообщал УНИАН, бывший президент Джо Байден в своих новых мемуарах "Пообещай мне, Америка" рассказал о своих впечатлениях от лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Так, описывая Путина, Байден вспоминает его "капризный и пренебрежительный тон" и отмечает, что тот "любил сутулиться во время встреч, симулируя равнодушие, как подросток".

Говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, Байден отмечает, что его актерское прошлое "стало прекрасной школой" для лидера военного времени, однако в личных беседах Зеленский "бывал раздражительным и упрямым, а также проявлял меньше благодарности, чем я ожидал".

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