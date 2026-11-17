Нанесенные повреждения недопустимы для объекта, который должен находиться под усиленной охраной.

Свежие атаки Украины на Крымский мост показали, что Россия не может надежно защитить свои ключевые стратегические объекты.

Как говорится в обзоре аналитиков Института по изучению войны (ISW), украинские силы нанесли три точных удара по сооружению. "Нанесённые повреждения недопустимы для объекта, который должен находиться под усиленной охраной, поскольку Крымский мост имеет критически важное значение как для экономики РФ, так и для снабжения российской группировки войск", – отметили аналитики.

Аналитики напомнили, что связь России с оккупированным полуостровом держится на двух главных артериях – Крымском мосте и сухопутном коридоре, проходящем через оккупированные территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Поэтому любые повреждения или перебои в работе одного из этих маршрутов вызовут нагрузку на сухопутный коридор, серьезно затрудняя российскую военную логистику.

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Также в Институте обратили внимание на то, что успешная атака Украины вызвала волну критики в российском информационном пространстве. А радикально настроенные военные корреспонденты и вовсе призвали российское командование в ответ нанести удар по центрам принятия решений, в частности по политическому руководству страны

Удар по Крымскому мосту

В ночь на 17 ноября Крымский мост оказался под ударом. Это уже вторая атака на переправу через Керченский пролив за двое суток – предыдущая произошла в ночь на 16 ноября.

Около полуночи в районе Керченского моста раздалась серия мощных взрывов. В результате удара были разрушены дорожное покрытие и арка моста.

Накануне Крымский мост также подвергся атаке. Автомобильное движение перекрывали почти на 17 часов. Вечером его возобновили в реверсивном режиме.

По сообщениям СМИ, после первой атаки были зафиксированы повреждения дорожного полотна и возможная деформация арочной конструкции. Российская сторона называла повреждения незначительными.

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