В результате обстрелов часть потребителей в девяти областях осталась без электричества.

За последние сутки россияне неоднократно наносили удары по энергообъектам в различных регионах Украины.

Как сообщили в "Укрэнерго", в настоящее время из-за значительных повреждений оборудования в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях вынужденно применяются аварийные отключения.

Кроме того, в результате обстрелов обесточена часть потребителей в девяти областях – Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Черниговской и Черновицкой. Отмечается, что все ответственные службы и ремонтные подразделения работают над восстановлением электроснабжения потребителей.

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Также в некоторых областях до конца суток вынужденно действуют ограничения:

⁠для промышленности – графики ограничения мощности;

⁠для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).

Ситуация в энергетике Украины – последние новости

Россия существенно усилила интенсивность атак на энергетическую инфраструктуру Украины ещё до начала зимы. Количество ударов по энергетическим объектам за последние месяцы уже в разы превышает прошлогодние показатели: если в августе Россия применила около 530 реактивных "шахидов", то в ноябре их количество, по прогнозу премьера, может достичь 6,5 тысячи, заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

16 ноября Днепр был полностью обесточен после серии российских атак на энергетическую инфраструктуру. Электричества также не было у части жителей Днепровского, Самаровского и Каменского районов. Кроме того, особенно сложная ситуация сложилась в Харькове, Полтаве и Запорожье.

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