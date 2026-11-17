За последние сутки россияне неоднократно наносили удары по энергообъектам в различных регионах Украины.
Как сообщили в "Укрэнерго", в настоящее время из-за значительных повреждений оборудования в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях вынужденно применяются аварийные отключения.
Кроме того, в результате обстрелов обесточена часть потребителей в девяти областях – Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Черниговской и Черновицкой. Отмечается, что все ответственные службы и ремонтные подразделения работают над восстановлением электроснабжения потребителей.
Также в некоторых областях до конца суток вынужденно действуют ограничения:
- для промышленности – графики ограничения мощности;
- для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).
Ситуация в энергетике Украины – последние новости
Россия существенно усилила интенсивность атак на энергетическую инфраструктуру Украины ещё до начала зимы. Количество ударов по энергетическим объектам за последние месяцы уже в разы превышает прошлогодние показатели: если в августе Россия применила около 530 реактивных "шахидов", то в ноябре их количество, по прогнозу премьера, может достичь 6,5 тысячи, заявил премьер-министр Сергей Корецкий.
16 ноября Днепр был полностью обесточен после серии российских атак на энергетическую инфраструктуру. Электричества также не было у части жителей Днепровского, Самаровского и Каменского районов. Кроме того, особенно сложная ситуация сложилась в Харькове, Полтаве и Запорожье.