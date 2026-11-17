Росту курса доллара также способствовал бум в сфере искусственного интеллекта.

Американский доллар во вторник, 17 ноября, обновил максимум за 19 месяцев по отношению к корзине основных валют на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США (ФРС) может прибегнуть к более агрессивному повышению процентных ставок.

Как пишет Reuters, чувствительный к глобальным рискам новозеландский доллар опустился до самого низкого уровня с марта 2020 года, когда мир переживал самую острую фазу пандемии. Австралийский доллар также просел до минимума за 10 месяцев.

На прошлой неделе ускорение потребительской инфляции в США, превысившее ожидания аналитиков, привело к росту индекса доллара пять дней подряд. Эта тенденция продолжилась и во вторник, 17 ноября, подняв индекс до 103,69 пункта – самого высокого уровня с 2 апреля 2025 года, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин.

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Однако во время азиатской торговой сессии доллар США несколько отыграл рост, и индекс снизился на 0,1% – до 103,49 пункта. Этот показатель отражает курс американской валюты по отношению к шести основным валютам, в частности к евро, фунту стерлингов и японской иене.

Росту доллара США также способствовал бум искусственного интеллекта, который стимулировал приток капитала на американские рынки.

"Дальнейший приток капитала, связанный с искусственным интеллектом, и ожидания более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС должны поддерживать доллар США", – отметила экономист и валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.

В то же время, по её словам, непредсказуемая политика Вашингтона и резкое падение акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, представляют основные риски для позитивного прогноза в отношении американской валюты.

На валютном рынке доллар США сначала поднялся до нового максимума за 18 месяцев по отношению к швейцарскому франку – 0,8413 франка, но впоследствии несколько отступил от этого уровня. По отношению к японской иене американская валюта подешевела на 0,1% – до 159,23 иены.

Евро опустился до нового минимума за 19 месяцев – 1,0983 доллара США. Фунт стерлингов сначала снизился до 1,3169 доллара США, но впоследствии немного отыграл потери.

Новозеландский доллар опускался до 0,54845 доллара США, а австралийский – до 0,6725 доллара США, что стало самым низким уровнем для последнего с января.

Курс валют – последние новости

12 ноября американский доллар вырос до самого высокого уровня за 19 месяцев по отношению к основным мировым валютам на фоне ожиданий трейдеров относительно дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин не рекомендует сейчас покупать евро, поскольку курс может еще снизиться, что автоматически приведет к удорожанию доллара. По его словам, покупать европейскую валюту стоит только для текущих расходов.

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