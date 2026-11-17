Движение транспорта было остановлено как автомобильными, так и железнодорожными подразделениями.

После ночной атаки на Крымский мост российские власти объявили о полной остановке движения по обеим частям переправы.

Как заявили в Минтрансе РФ, в настоящее время специалисты оценивают нанесенные повреждения. По сообщению российского ведомства, в результате ночной атаки движение транспорта было остановлено как по автомобильной, так и по железнодорожной частям моста.

"В результате повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста временно приостановлено", – говорится в сообщении российского Минтранса.

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При этом там не уточнили, какие именно конструкции переправы получили повреждения и сколько времени потребуется для возобновления движения.

По данным российских властей, пострадавших в результате атаки нет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также сообщил о приостановке движения по мосту и попросил тех, кто въезжает в оккупированный Крым, "использовать альтернативные маршруты".

Олег Крючков, советник назначенного Москвой главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова, в свою очередь попросил жителей Крыма воздержаться от поездок в Краснодарский край.

Удары по Крымскому мосту

Украина нанесла два удара по переправе – в ночь на 16 ноября и ночью 17 ноября. Сооружение понесло значительные разрушения. В частности, обрушилась арка моста и часть дорожного покрытия.

Когда еще Украина била по Крымскому мосту

Первый удар по Крымскому мосту Украина нанесла 8 октября 2022 года. Тогда на мосту произошел мощный взрыв грузовика. Также была повреждена автомобильная часть, обрушились несколько пролетов, загорелись цистерны топливного поезда.

17 июля 2023 года Украина атаковала мост морскими беспилотниками Sea Baby, в результате чего один пролет автомобильной части был разрушен, другой – поврежден.

3 июня 2025 года СБУ сообщила о проведении специальной операции против моста и о повреждении подводных опор сооружения. По информации СБУ, операция готовилась несколько месяцев.