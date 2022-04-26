Поставки более тяжелых вооружений Украине рассматриваются на постоянной основе.

Норвегия выделит 400 миллионов крон на инициативу Великобритании по закупке оружия для Украины.

Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, пишет Aftenposten.

"Мы предложим выделить 400 миллионов норвежских крон на возглавляемый Великобританией механизм закупки вооружения и военной техники для Украины", - сказал Стёре.

По его мнению, первая фаза войны в Украине выявила серьезные недостатки в обороне России.

"Украинским силам понадобится больше оружия, чтобы противостоять атакам на востоке и юге. Им потребуются более тяжелые и совершенные системы вооружения. Норвегия вносит свой вклад", - сказал Стёре.

Дальнейшие прямые поставки более тяжелых вооружений в Украину рассматриваются на постоянной основе, отметил он. О них не будут сообщать заранее из соображений безопасности.

"Мы уже передали Украине 4000 противотанковых ракет типа М72 и около 100 зенитных ракет типа "Мистраль". Кроме того, Норвегия передала одежду и снаряжение", - отметил премьер.

Также Стёре отметил, что Норвегия полностью поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО.

Напомним, СМИ сообщают, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО уже в мае 2022 года.