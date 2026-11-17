Теперь популярный шпионский сериал будет насчитывать не менее десяти сезонов.

Стриминговый сервис Apple TV продлил популярный шпионский сериал "Медленные лошади" (Slow Horses) сразу на девятый и десятый сезоны. На данный момент вышло только шесть сезонов.

Как сообщает Variety, официальное заявление компании появилось вскоре после того, как начали ходить слухи, что сериал завершится после восьмого сезона, съемки которого сейчас проходят в Лондоне.

Уже известно, что к главной роли проблемного агента МИ-5 Джексона Лэмба, возглавляющего команду шпионов-аутсайдеров, во всех сезонах сериала, основанного на серии романов Мика Геррона "Слау-хаус" (Slough House), вернется Гэри Олдман ("Дракула", "Леон", "Пятый элемент", "Темные времена", франшиза о Гарри Поттере).

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В то же время пока неясно, увидят ли зрители снова на экране персонажа Джека Лаудена ("Дюнкерк", "Капоне", сериал "Властелин колец: Кольца власти"). В финале шестого сезона его герой Ривер Картрайт был отравлен, и хотя в оригинальных книгах после длительного восстановления он вернулся, относительно сериальной версии пока нет конкретики. Добавило интриги то, что Лауден считался одним из главных претендентов на роль нового Джеймса Бонда, однако вчера стало известно, что она досталась Роберту Паттинсону.

При этом ожидается, что как минимум в седьмом и восьмом сезонах будет задействована Оливия Кук ("Звук металла", сериалы "Мотель Бейтс", "Дом дракона"). Ее героиня Сид Бейкер считалась погибшей после первого сезона, но в шестом она вернулась.

" Медленн ые лошади" – что известно о сериале

Напомним, первый сезон сериала вышел в апреле 2022 года. Он сразу же стал фаворитом как критиков, так и зрителей, а также получил немало престижных наград и номинаций.

Второй сезон вышел уже в декабре того же года, а последующие выходили ежегодно осенью. Шестой сезон завершился в конце октября 2026 года. Седьмой сезон уже снят, а работа над восьмым ведется в настоящее время.

На данный момент общая оценка сериала на IMDb составляет 8,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 97% одобрения от критиков и 86% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинокритики оценили его в 82 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,6 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

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