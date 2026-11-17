Министерство инфраструктуры приступает к подготовке проекта туннеля под Днепром в Киеве.

В Киеве начинают подготовку проекта туннеля под Днепром. Американская компания Robbins готова предоставить технику, обучить украинских специалистов и обеспечить техническое сопровождение, сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник в Facebook.

"Robbins имеет опыт производства туннелепроходческого оборудования для крупных инфраструктурных проектов. Компания выразила готовность предоставить оборудование, обучить украинских специалистов и обеспечить техническое сопровождение", – отметил министр.

Он указал, что для реализации проекта необходимо определить маршрут и технические параметры туннеля, провести геологические исследования и подготовить технико-экономическое обоснование. По его словам, уже на этой основе планируется определить полную стоимость и график работ – от подготовки до открытия движения. Отдельно стороны обсудили привлечение финансирования и участие украинских, европейских и американских партнеров в проектировании и строительстве.

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"Следующий шаг – детализированные предложения компании Robbins относительно необходимых исследований, оборудования и партнеров. Они станут основой для конкретных технических и финансовых расчетов", – отметил Калашник.

В Мининфраструктуры подчеркнули, что Киеву действительно нужны дополнительные надежные маршруты через Днепр.

"Поддерживаю строительство туннеля как дополнительного транспортного сообщения между правым и левым берегами столицы. Для Киева это стратегическое решение, подготовку к которому нужно начинать уже сейчас", – добавил министр.

Туннель под Днепром – последние новости

10 ноября сообщалось, что американский консорциум предлагал украинскому правительству построить в столице туннель под Днепром. Бывший заместитель главного архитектора столицы Виктор Глеба тогда рассказывал, что проект, который разрабатывался еще во время подготовки Генерального плана Киева в 2004–2008 годах, предусматривал туннель от Галицкой площади через район бульвара Тараса Шевченко до станции метро "Бориспольская".

14 ноября стало известно, что строительство самого простого туннеля может обойтись в 500 млн долларов. Реализация проекта займет около двух-трех лет.

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