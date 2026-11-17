Вопрос о послевоенной архитектуре безопасности на европейском континенте должен обсуждаться с участием европейцев и Украины.

Европейские страны формата "Коалиции желающих" Е5 (Великобритания, Германия, Франция, Италия и Польша) на переговорах по поиску путей прекращения российской войны против Украины будут представлять советники по вопросам национальной безопасности. Институты Европейского Союза будут представлять Бьорн Зайберт и Анна-Мария Бура. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом во время общения с журналистами сказала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

"Я думаю, что страны E5 будут представлены советниками по вопросам национальной безопасности. И, на мой взгляд, известно, что со стороны институтов ЕС – это господин Бьорн Зайберт, глава аппарата госпожи Урсулы фон дер Ляйен, а также госпожа Анна-Мария Бура, главный советник по вопросам внешней политики господина Антониу Кошты", – сказала Матернова.

Посол отметила, что Зайберт и Бура уже побывали в Абу-Даби, где 10–11 ноября состоялась встреча представителей Украины, США и России.

Видео дня

Как отметила Матернова, архитектуру европейской безопасности нужно обсуждать, когда за столом переговоров присутствуют как европейцы, так и украинцы.

"Все остальное, в конечном счете, не будет иметь значения", – отметила посол ЕС.

Отдельно она отметила, что 19 ноября 2026 года в Берлине на встрече "Коалиции желающих" будут обсуждать поддержку Украины, в том числе гарантии безопасности. Также будут обсуждаться пути прекращения войны в Украине в контексте европейской архитектуры безопасности.

Участие Европы в переговорах

Как сообщал УНИАН, специальный представитель США Джаред Кушнер считает, что окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как с Украиной, так и с Россией.

Стив Виткофф и Джаред Кушнер, специальные посланники президента США Дональда Трампа, 19 ноября планируют встретиться с украинскими и европейскими официальными лицами в Берлине. Стороны обсудят гарантии безопасности для Украины и план послевоенного восстановления ее экономики.

По мнению президента Финляндии Александра Стубба, европейские лидеры должны напрямую общаться с российским диктатором Владимиром Путиным, прекратив "безответственную" практику возложения на США ответственности за переговоры с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: