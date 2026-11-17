Россия ежедневно наносит удары по украинской инфраструктуре, в частности по мостам, подчеркнул президент.

Удар по Крымскому мосту – это седьмой этап операции, которая осуществлялась в течение нескольких недель СБУ и Генштабом ВСУ. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку на мост.

"Наши воины поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие определенные объекты на пути к конечной цели. Для этого были задействованы "Довбуш", "Вендета", Da Vinci, "Сичень", MICH 2000, "Рута", "Паляница", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун". Сегодня – уже на ключевом этапе – образцово проявили себя беспилотники "Паляница", которые поразили автомобильную часть моста, а также ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5, поразившие железнодорожную часть", – рассказал президент.

Президент также отметил, что ракеты "Фламинго", атаковавшие мост, находились под управлением. А связь работала отлично до последних секунд.

Видео дня

"Сегодня каждый может видеть последствия для основного военного перехода с территории России в наш украинский Крым. Мы неоднократно предлагали России меры по деэскалации, но на все предложения слышали только громкие отказы. Россия ежедневно наносит удары по нашей инфраструктуре, в том числе и по мостам, в Запорожье, Днепре, Киеве, в Одесской области. Мы восстанавливаем нашу инфраструктуру. Но и напоминаем России, что война всегда будет возвращаться туда, где она началась. Украинский потенциал защиты высок и останется высоким, и мы никогда не оставим без ответа террор против наших городов и людей", – подчеркнул президент.

Удар по мосту: что известно

Напомним, в результате операции Сил обороны Украины на Крымском мосту обрушилась арка, а также часть дорожного полотна. Впоследствии в сети появились снимки, демонстрирующие результаты атаки. В настоящее время автомобильная часть моста полностью непригодна к использованию из-за обрушения покрытия.

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