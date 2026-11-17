Песков заявил, что мост обязательно восстановят.

В Кремле заявили, что Крымский мост будет восстановлен и даже станет лучше, чем был. Об этом сказал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Его заявление цитируют российские СМИ.

По словам пресс-секретаря, "будет разработан конкретный план, будет определена последовательность и временные рамки восстановительных работ".

"Тут, собственно, никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен. И будет ещё лучше прежнего", – сказал Песков.

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Удар по Крымскому мосту

Ранее УНИАН писал, что 17 ноября после ночной атаки обрушилась арка Крымского моста. Назначенный Москвой глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил об остановке движения транспорта по переправе. Позже появились снимки последствий удара, которые свидетельствовали, что автомобильная часть полностью непригодна для использования, поскольку есть существенный обвал дорожного покрытия.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, чем Украина поразила Крымский мост. По его словам, для этого были использованы Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун". 17 ноября, уже на ключевом этапе, "образцово себя показали поразившие автомобильную часть моста беспилотники "Паляниця" и ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5, поразившие железнодорожную часть", рассказал президент.

Военный обозреватель Денис Попович объяснил, почему российская ПВО не уберегла Крымский мост. По его словам, прежде Силы обороны Украины уничтожали российские средства противовоздушной обороны, в результате чего "образовались огромные коридоры в системе ПВО оккупированного Крыма, куда залетали и продолжают залетать дроны и ракеты".

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