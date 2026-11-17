По мнению президента Финляндии, Европа должна обсуждать с Россией будущие вопросы безопасности только после завершения войны в Украине.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейские лидеры должны напрямую общаться с российским диктатором Владимиром Путиным, прекратив "безответственную" практику возложения на США ответственности за переговоры с Россией. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

По словам Стубба, Европа должна быть готова обсуждать с Россией вопросы организации отношений в сфере безопасности после завершения войны в Украине и установления мира. В то же время он отказался обсуждать существующую архитектуру безопасности континента, касающуюся суверенитета государств.

Как отмечается в издании, война России против Украины коренным образом изменила европейскую безопасность и привела к крупнейшему военному кризису на континенте со времен холодной войны. Москва требует обсудить "архитектуру безопасности" Европы в рамках мирных переговоров. В частности, речь идет о праве стран вступать в НАТО, а также о том, где Альянс может размещать свои войска и проводить их подготовку.

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"Существует архитектура безопасности… которую мы не можем затрагивать, поскольку она определена Уставом ООН, Хельсинкскими соглашениями и Парижскими соглашениями", – сказал Стубб.

Он сослался на соглашения, заключенные в 1975 и 1990 годах, которые закрепили территориальную целостность и свободу геополитического выбора европейских государств.

"А есть порядок безопасности – это уже другое. И в рамках этого порядка, на мой взгляд, мы должны обсуждать отношения России с НАТО. Мы должны обсуждать отношения России с ЕС. Мы должны обсуждать гонку ядерных вооружений. Мы должны обсуждать контроль над вооружениями", – пояснил он.

"Все это – факторы укрепления безопасности, цель которых – попытаться предотвратить российскую агрессию в будущем. Но это должно происходить в определенной последовательности. Никаких разговоров об этом не может быть до завершения войны", – добавил Стубб.

Как напомнили в издании, на прошлой неделе представители США, Украины и РФ впервые за несколько месяцев провели трехсторонние переговоры о возможном мирном урегулировании. Перед этим европейская делегация встретилась с американской и украинской командами, после чего лидеры ЕС согласовали перечень столиц, которые будут представлять континент на предстоящих переговорах.

Переговоры с Москвой о будущих договоренностях по безопасности в Европе являются чрезвычайно деликатным вопросом, отмечают в FT. Многие столицы в восточной части континента опасаются, что Кремль хочет использовать обещание мира в Украине, чтобы восстановить так называемые сферы влияния в Европе.

"Наша география определяет, где мы находимся, наша дипломатия – с кем мы можем говорить, а наши вооруженные силы гарантируют, что никто никогда не попытается проверить нас на прочность… Когда-нибудь наступит день после [войны]. Этот день ещё не наступил, но после нашего разговора с [Владимиром] Путиным дверь частично приоткрылась", – сказал Стубб, имея в виду свой телефонный разговор с главой Кремля в прошлом месяце.

Участие Европы в переговорах – последние новости

В конце прошлой недели президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что на переговорах Европу будут представлять пять стран и руководящие институты ЕС. К переговорному процессу присоединятся страны "европейской пятерки" из Коалиции желающих: Франция, Великобритания, Германия, Италия и Польша.

Как отметил Кошта, "наша позиция четкая – безопасность Европы начинается с безопасности Украины". Он подчеркнул, что Евросоюз поддерживает все дипломатические усилия, направленные на то, чтобы привлечь Россию к переговорам. Кроме того, ЕС принимает активное участие в поддержке нынешнего переговорного процесса, от которого ожидает конкретных результатов.

Впоследствии помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия не согласилась на участие европейских представителей в переговорах о прекращении войны РФ в Украине.

Он добавил, что возможность участия европейцев в переговорах зависит от того, получат ли в Москве от них "четкий сигнал о том, чего они хотят и какой конструктивный, существенный вклад они могут внести в успешное урегулирование войны в Украине". По словам Ушакова, позиции России, ЕС, Великобритании и Украины по вопросу прекращения войны до сих пор существенно различаются.

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