Правоохранительные органы оценивают нанесенный ущерб, начато расследование.

В литовском Вильнюсе полиция расследует обстоятельства повреждения золотой статуи Иисуса Христа, которую похитили из церкви "Святилища Божьего Милосердия". Как пишет The Independent, в совершении преступления подозреваются два туриста, предположительно из Великобритании.

По данным правоохранителей, похищение произошло в среду из церкви, построенной в XV веке. На записях камер видеонаблюдения видно, как золотая фигура Иисуса Христа разбивается о брусчатку на улице Старого города Вильнюса.

"На видео один из мужчин смеется, держа статую перед своим товарищем. Он шатается по улице, а затем у фигуры внезапно отламываются руки. Власти пока не подтвердили гражданство подозреваемых. Однако на записи слышно, как один из мужчин с английским акцентом восклицает: "Слушай… слушай… славь Господа!", пока другой снимает происходящее на телефон", – говорится в статье.

Видео дня

После этого, отмечает СМИ, оба мужчины скрылись, оставив разбитую статую на брусчатке.

Священник церкви Элиас Анатолиус Маркаускас опубликовал видео в интернете и обратился к общественности с просьбой помочь установить личности мужчин.

На своей странице в Facebook он написал, что в ночь с 11 на 12 ноября возле Вильнюсской святыни Божьего Милосердия статую Христа сняли с креста и разбили.

"Мне больно, ведь это не просто священный предмет. Это образ Того, кого мы любим, кому молимся и кому доверяем мир, Родину, наших близких и самих себя", – отметил священник.

Он также добавил, что ежедневно в святыне верующие повторяют слова: "Иисус, я доверяю Тебе!". По его словам, на этот раз он произносил их с болью и просил Господа помочь не поддаться ненависти.

"Я молился, чтобы те, кто разрушил Его образ, осознали, что они наделали, и познали Его прощающую любовь", – написал Маркаускас.

В церкви "Святилище Божьего Милосердия" в Вильнюсе хранится оригинал картины "Иисус, я доверяю Тебе", написанной Эугениушем Казимировским в 1934 году.

Остатки разбитой статуи положили под местом, где она ранее висела, и украсили цветами.

В полиции Вильнюса сообщили, что 11 ноября около 21:00 на улице Доминикону неизвестный повредил золотую скульптуру Иисуса, которая висела на деревянном кресте во внутреннем дворе церкви.

Правоохранители оценивают нанесенный ущерб. По данному факту начато досудебное расследование по статье 284 Уголовного кодекса Литвы.

Сообщается, что 14 ноября полиция установила личность одного из мужчин, подозреваемых в повреждении статуи.

"Мужчину допросили, ему сообщили о подозрении", – заявили правоохранители.

Другие скандалы с туристами

Напомним, украинский самбист и чемпион мира по калистенике Вадим Олейник оказался в центре международного скандала в Омане. Украинец и его девушка "оседлали" большую морскую черепаху во время отдыха – они сделали это, когда животное откладывало яйца. Во время своих забавок пара также брала на руки новорожденных черепашат. Как сообщил итальянский природоохранный проект, туристы находились в компании "волонтеров" сомнительного экофонда, который якобы отслеживает откладку яиц морских черепах в Омане. Пару задержала местная полиция.

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