Дополнительный дефицит финансирования Украины составит 32–34 млрд долларов в 2027 году.

Международный валютный фонд существенно ухудшил прогноз по экономике Украины на 2026–2027 годы. В МВФ ожидают сокращения ВВП на 0,5% в этом году и еще на 1% в следующем году, хотя предыдущий прогноз предполагал рост экономики на 1% в 2026 году и на 3,5% – в 2027-м. Об этом сообщил глава миссии МВФ в Украине Хэвин Грей по итогам переговоров с украинскими властями.

Отмечается, что предыдущая оценка была пересмотрена из-за ухудшения ситуации с безопасностью, усиления российских атак на экономическую инфраструктуру и ожиданий, что война продлится в течение 2027 года.

В МВФ подчеркнули, что экономические перспективы Украины остаются крайне неопределенными, а риски для экономики преимущественно направлены в сторону ухудшения. Война продолжает наносить значительный ущерб населению и экономике, а российские атаки все чаще направлены на экономические объекты, энергетику и другую гражданскую инфраструктуру.

Видео дня

На фоне ожидаемого продолжения войны растут и потребности Украины во внешнем финансировании. По оценкам МВФ, дополнительный дефицит финансирования составит 32–34 млрд долларов в 2027 году и еще 17 млрд долларов в 2028 году. Фонд совместно с украинскими властями работает над привлечением международной поддержки, необходимой для покрытия этих потребностей.

Отдельно в МВФ обратили внимание на сложную ситуацию в энергетическом секторе. Из-за значительных повреждений объектов генерации и передачи электроэнергии отрасль нуждается в дополнительном финансировании и оборудовании, а война затрудняет ремонтные работы.

По оценке Фонда, банковский сектор Украины остается ликвидным и прибыльным, а уровень проблемных кредитов – низким. Во втором квартале 2026 года кредитование выросло на 31,6% в годовом исчислении. В то же время риски для банков увеличиваются из-за усиления российских атак на бизнес, логистическую и экспортную инфраструктуру.

Украина и МВФ – последние новости

МВФ и Украина достигли значительного прогресса в переговорах по второму и третьему обзорам программы финансирования Украины на 8,1 миллиарда долларов. При условии достижения соглашения на уровне экспертов Украина сможет получить следующий транш в размере 1,6 млрд долларов.

Украина тратила до 3,7% ВВП ежегодно в 2024–2026 годах на государственное регулирование цен на электричество и газ для населения. Международный валютный фонд предлагает Киеву два сценария сокращения расходов, по одному из которых тарифы для населения должны вырасти более чем на 50%, а по второму – как минимум вдвое, говорится в октябрьском отчете МВФ.

Вас также могут заинтересовать новости: