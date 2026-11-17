На Левом берегу Киева образовались масштабные пробки.

Во вторник, 17 ноября, ночная ракетно-дроновая атака России вызвала большое количество пробок на дорогах, соединяющих Левый и Правый берега.

По данным канала "Киев", плотность пробок настолько велика, что некоторые водители оставляют автомобили и продолжают путь пешком в направлении станции метро "Черниговская". Другие пересаживаются на самокаты, чтобы быстрее добраться до места назначения.

В пробках застряг и наземный общественный транспорт. Пассажиры выходят из автобусов и троллейбусов, причем водители останавливаются даже вне официальных остановок, чтобы выпустить желающих.

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Огромные пробки также образовались у моста Патона после ночной атаки. Движение затруднено из-за перекрытия Северного и Южного мостов. Ситуацию осложняет и остановка наземного участка "зеленой" ветки метро.

По данным приложения для водителей Waze, сильные пробки образовались на Левом берегу, в частности, на:

улице Петра Вершигоры;

Подольском мостовом переходе;

улице Николая Кибальчича;

Воскресенском проспекте;

проспекте Георгия Нарбута;

улице Князя Романа Мстиславовича;

Броварском проспекте;

проспекте Соборности;

улице Ивана-Миколайчука;

улице Петра Радзина;

проспекте Николая Бажана.

Также пробки наблюдаются на Правом берегу, а именно:

Набережно-Рыбальской дороге;

улице Набережно-Крещатицкой;

улице Петра Сагайдачного;

Набережном шоссе;

проспекте Степана Бандеры;

улице Новоконстантиновской;

улице Вадима Гетьмана.

При этом в "Киевпастрансе" сообщили, что в городе организовали дополнительные маршруты общественного транспорта, чтобы киевляне могли добраться с одного берега Днепра на другой.

"Укрзализныця" также увеличила количество рейсов пригородных электричек. Утром были назначены два дополнительных поезда по маршруту "Почайна" – "Дарница" – "Выдубичи" (и в обратном направлении) со всеми промежуточными остановками. Это удобный вариант для пассажиров, которым нужно добраться до станций синей и зеленой линий метро.

Ситуация с транспортом в Киеве – последние новости

17 ноября россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате удара была повреждена наземная инфраструктура метрополитена, движение поездов на части зеленой линии временно приостановили.

В настоящее время поезда курсируют по подземному участку между станциями "Сырец" и "Выдубичи". О дальнейших изменениях в работе метро и возобновлении движения пассажирам сообщат дополнительно. Также в результате вражеских ударов по Киеву временно перекрыто движение по Северному и Южному мостам.

Еще вечером 16 ноября РФ атаковала столицу несколькими волнами ракет. Громкие взрывы слышали на правом берегу, в районе Оболони и Выдубичей. Мэр Виталий Кличко заявил, что Россия атаковала Северный и Южный мосты.

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