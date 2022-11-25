Украина получила 55 тысяч единиц зимней военной одежды.

Норвегия продолжает оказывать украинской армии помощь. На этот раз наш союзник передал для ВСУ артиллерийскую установку и комплекты зимней одежды.

"В целом мы дарим зимнюю одежду на 250 миллионов норвежских крон. Мы стараемся его как можно скорее передать Украине. Холодная пора наступает быстро", - заявил глава Минобороны Норвегии Бьорн Грам.

Пакет помощи от Норвегии состоит из:

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одна САУ M109 калибра 155-мм;

20 тысяч запчастей для ранее предоставленных таких артустановок;

55 тысяч единиц зимней военной одежды;

55 тысяч перевязочных материалов и индивидуальных пакетов;

30 тысяч сухпайков.

Грам заверил, что Норвегия продолжит поддерживать Украину в борьбе против российского агрессора. Ранее сообщалось, что Норвегия планирует закупить для ВСУ боеприпасов на 20 млн долларов.

Напомним, что Норвегия профинансирует закупку газа для Украины на 200 млн долларов.

Военная помощь Украине

Недавно Швеция объявила о предоставлении Украине военной поддержки на рекордную сумму.

Испания усиливает обороноспособность Украины.

23 ноября США объявили о выделении 400 млн долларов для укрепления ВСУ.