Наличие коррупционных скандалов в Украине свидетельствует о достаточно сильных институтах, способных противостоять любому политическому давлению.

Украина несколько отстала от Молдовы по темпам продвижения к вступлению в Евросоюз. Однако у Киева есть возможность наверстать упущенное, если к лету он выполнит все промежуточные критерии.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила посол ЕС в Киеве Катарина Матернова. Она отметила, что этому может способствовать сочетание рекомендаций по вступлению в ЕС и условий финансирования в рамках "Плана Украины". В целом, по её мнению, Украина может выполнить все требования для вступления в ЕС уже к концу этого десятилетия.

"Выполните промежуточные ориентиры к лету, и я думаю, тогда вы снова будете на одном уровне... Но для этого вам нужно ускориться. И сделать это необходимо именно сейчас", – подчеркнула Матернова.

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Также она заявила, что Украина немного отстает в выполнении промежуточных критериев для вступления в Евросоюз в сфере борьбы с коррупцией. В то же время она подчеркнула, что опыт борьбы с коррупцией в Украине впечатляет. Киев, по ее словам, в этом направлении опережает другие страны-лидеры на этом пути.

"Да, они продвинулись дальше по бенчмаркам в принятии законодательства. Но у Украины есть то, чего достичь труднее всего. Речь идет об опыте, track record. У вас есть подтвержденный опыт работы антикоррупционных институтов. Украинский опыт всей системы – в расследовании, в привлечении к ответственности, в судебном рассмотрении коррупционных дел – впечатляет. В других странах есть законы, но нет доказательств, что это работает. А у вас все это действительно есть", – сказала она.

Матернова подчеркнула, что наличие коррупционных скандалов в Украине свидетельствует о достаточно сильных институтах, способных противостоять любому политическому давлению:

"В информационном пространстве они (коррупционные скандалы. – Ред.) являются вашей проблемой. Те, кто мало знает об Украине, более склонны верить различным нарративам, в частности российским. В частности, это российский нарратив о том, насколько глубоко коррумпирована Украина. Да, в Украине есть коррупция. Но есть НАБУ и САП, которые ее разоблачают. Иногда уровень коррупции шокирует. В том числе – в институтах, в сфере верховенства права. Но украинцы – это общество, которое борется с коррупцией. Идея о том, что Украина самая коррумпированная в мире – это просто смешно!".

Путь Украины в ЕС: важные новости

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц призвал Европу открыть все переговорные кластеры с Украиной и Молдовой относительно их вступления в ЕС. Он заявил, что этого можно будет достичь уже к концу текущего года.

Издание Reuters ранее отмечало, что из-за затягивания боевых действий вероятность вступления Украины в ЕС снижается. В частности, против этого выступают сами жители Европы. Лишь 46% из них поддерживают вступление Украины в союз в ближайшие годы. Для сравнения: ещё в 2022 году таких было 69%.

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