Результаты реализации программы улучшились по сравнению с первым пересмотром.

Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти достигли значительного прогресса в переговорах по второму и третьему обзорам программы финансирования Украины на 8,1 миллиарда долларов. При условии достижения соглашения на уровне экспертов Украина сможет получить следующий транш в размере 1,6 млрд долларов, сообщил глава миссии МВФ в Украине Хэвин Грей по итогам переговоров с украинскими властями, передает пресс-служба Фонда.

В дальнейшем обсуждения будут продолжаться в онлайн-формате, чтобы в ближайшее время достичь договоренности на уровне экспертов. После этого, при условии получения гарантий финансирования, вопрос о пересмотре программы будет передан на утверждение Совета исполнительных директоров МВФ. Это позволит Украине получить около 1,6 млрд долларов.

В Фонде подчеркнули, что результаты выполнения программы улучшились по сравнению с первым пересмотром. По имеющимся данным, Украина выполнила все количественные критерии эффективности по состоянию на конец сентября. Из шести структурных ориентиров, срок выполнения которых истекал в конце октября, два уже выполнены, еще два реализованы с задержкой. Работа над остальными двумя продолжается.

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Народный депутат Ярослав Железняк обратил внимание на дальнейшие требования МВФ к Украине. По его словам, среди приоритетов – завершение двух невыполненных структурных ориентиров: обеспечение независимости энергетического регулятора и внесение изменений в Налоговый кодекс в части трансфертного ценообразования и ограничения процентных расходов.

Отдельным требованием остается реформа упрощенной системы налогообложения – без ее принятия Украина не получит донорского финансирования. Также Украина должна подготовить сбалансированный бюджет на 2027 год

"Если ситуация ухудшится: сокращать расходы, искать доходы и больше занимать внутри страны. Новые невоенные расходы только там, где есть большая экономическая и социальная отдача. Пенсионная реформа не должна увеличивать дефицит", – отметил нардеп.

Среди других требований – ускорение антикоррупционных реформ, сохранение независимости Национального банка, гибкого валютного курса и постепенное смягчение валютных ограничений только при наличии соответствующих условий.

По словам Железняка, конкретных сроков выполнения новых требований и перечня дополнительных структурных ориентиров пока нет. Их должны определить в меморандуме после завершения переговоров с МВФ.

Украина и МВФ – последние новости

9 ноября миссия Международного валютного фонда приступила к работе над вторым и третьим обзорами программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.

При этом Украина – крупнейший должник МВФ среди стран Европы и вторая по уровню задолженности в мире.

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