Норвежцев призывают поучаствовать в сборе денег на беспилотники Bayraktar для Вооруженных сил Украины.
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте для сбора средств Spleis.
Организаторы планируют собрать 55 миллионов крон (около 5,5 миллиона долларов).
"Дайте Bayraktar от норвежца украинскому народу - проявите солидарность с борьбой Украины против Путина. Литва собрала на один Bayraktar за три дня, Польша собрала на три Bayraktar, а Украина собрала на три Bayraktar за несколько дней. Конечно, Норвегия должна сделать как минимум то же самое", - говорится в сообщении.
На закрытие сбора нужно менее десяти крон с каждого жителя Норвегии. Все собранные деньги пойдут или на покупку беспилотника, или в фонд помощи при Посольстве Украины.
Те, кто окажется в первой тысяче людей, пожертвовавших более 250 крон, смогут помочь определиться с названием дрона.
Как сообщал УНИАН, ранее в Литве собрали почти 6 миллионов евро на покупку Bayraktar TB2 для ВСУ. Тогда производитель беспилотников Baykar решил передать его Украине бесплатно.
В июне украинский шоумен Сергей Притула запустил инициативу "Народный Байрактар". Всего за три дня украинцы пожертвовали 600 миллионов гривен. В Baykar снова пообещали передать три беспилотника бесплатно.
После этого в Польше также запустили сбор средств на Bayraktar для ВСУ. На данный момент собрано более 17 миллионов злотых.