Необходимо собрать 55 миллионов крон.

Норвежцев призывают поучаствовать в сборе денег на беспилотники Bayraktar для Вооруженных сил Украины.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте для сбора средств Spleis.

Организаторы планируют собрать 55 миллионов крон (около 5,5 миллиона долларов).

"Дайте Bayraktar ​​от норвежца украинскому народу - проявите солидарность с борьбой Украины против Путина. Литва собрала на один Bayraktar за три дня, Польша собрала на три Bayraktar, а Украина собрала на три Bayraktar за несколько дней. Конечно, Норвегия должна сделать как минимум то же самое", - говорится в сообщении.

На закрытие сбора нужно менее десяти крон с каждого жителя Норвегии. Все собранные деньги пойдут или на покупку беспилотника, ​​или в фонд помощи при Посольстве Украины.

Те, кто окажется в первой тысяче людей, пожертвовавших более 250 крон, смогут помочь определиться с названием дрона.

Как сообщал УНИАН, ранее в Литве собрали почти 6 миллионов евро на покупку Bayraktar TB2 для ВСУ. Тогда производитель беспилотников Baykar решил передать его Украине бесплатно.

В июне украинский шоумен Сергей Притула запустил инициативу "Народный Байрактар". Всего за три дня украинцы пожертвовали 600 миллионов гривен. В Baykar снова пообещали передать три беспилотника бесплатно.

После этого в Польше также запустили сбор средств на Bayraktar для ВСУ. На данный момент собрано более 17 миллионов злотых.

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