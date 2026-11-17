Наибольшую угрозу для водоснабжения представляют не прямые удары по водоканалам, а длительные отключения электроэнергии.

Из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре зимой могут возникать перебои с водоснабжением в десятках украинских городов. Больше всего рискуют прифронтовые общины и крупные города, зависимые от стабильного электроснабжения, говорится в статье УНИАН.

Президент Ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий отметил, что в настоящее время угроза водоснабжению связана прежде всего с последствиями атак на энергетическую инфраструктуру, а не с прямыми ударами по водоканалам.

"Примерно на 80% – это проблема энергетики. Водоканал – один из крупнейших потребителей электроэнергии в городе. Когда выходит из строя энергосистема – останавливаются насосы, даже если сами станции целы. Именно это произошло в Киеве 3 ноября: враг нанес удар не по водоканалу, а по энергосистеме", – сказал Новицкий.

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По его словам, украинские города можно условно разделить на три группы по уровню риска остаться без воды зимой. К первой группе относятся населенные пункты, которые уже лишились источников водоснабжения или испытывают серьезные проблемы с водной инфраструктурой.

"Николаев с 2022 года получает техническую воду из-под крана, поскольку разрушен водопровод из Днепра. Никопольский район, Марганец и частично Кривой Рог зависели от Каховского водохранилища, поэтому после подрыва плотины им пришлось строить альтернативные водозаборы", – отметил эксперт.

Он указал, что сюда же относятся прифронтовые общины Донецкой области, Херсон, Харьковская и Сумская области. Там воду подают по графику, сети повреждены обстрелами, не хватает ремонтного персонала. По его словам, речь идет о сотнях тысяч людей.

Ко второй группе он относит крупные города, где вода есть, но её подача зависит от электричества. Это Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, Кривой Рог.

"Здесь системы работают, но после каждой массированной атаки на энергетику падает давление или вода пропадает на несколько часов или суток. 3 ноября Киев пережил самое серьезное отключение воды за всю войну. 6 ноября в Днепре повредили линию питания водопровода. В Кривом Роге бывают периоды, когда свет дают лишь несколько часов в сутки. Эта группа охватывает более 10 миллионов человек", – отметил Новицкий.

К третьей группе относятся города с единственным источником воды. По словам Новицкого, самый известный пример – Одесса, которая в значительной степени зависит от одного водозабора на Днестре.

"Если такой источник будет поврежден, восстановление может длиться не дни, а недели", – рассказал он.

Удастся ли избежать перебоев с водой зимой

Эксперт сомневается, что озвученные проблемы можно решить в ближайшее время. Он указывает на три фактора, от которых зависят темпы восстановления.

"Полностью – нет, пока продолжаются атаки. Но можно существенно сократить время, когда люди остаются без воды. Для этого нужны три вещи: резервное питание критических узлов; альтернативные источники (скважины, бюветы, мобильные водозаборы); запас оборудования и люди, которые быстро ремонтируют", – отметил президент "Укрводоканалекологии".

В то же время быстро создать альтернативные источники водозабора не получится. По словам эксперта, такое строительство занимает 9–12 месяцев, поэтому эта задача стоит уже на следующий год, а не на нынешнюю зиму.

В ближайшие месяцы, учитывая интенсивность российских атак, Новицкий считает реалистичной целью "подавать воду по графику и не допустить полной остановки".

Проблемы с водоснабжением в Украине – последние новости

5 ноября в результате аварийных отключений электроэнергии на объектах "Киевводоканала" наблюдались перебои с водоснабжением во всех районах Киева.

Народный депутат Алексей Кучеренко сообщал, что зимой Украине грозят масштабные перебои с водоснабжением, а 95% населенных пунктов Украины не имеют надлежащего резервного питания для водоканалов.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявлял, что длительные отключения электроэнергии могут привести к "водным блэкаутам", ведь после восстановления света системе требуется дополнительное время, чтобы восстановить необходимое давление.

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