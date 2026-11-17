Дрон попал по одному из предприятий на окраине Мукачево.

С сегодняшнего утра российские беспилотники массированно атакуют запад Украины.

В частности, движение БПЛА фиксируется в Ривненской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях и Закарпатье.

По информации местных пабликов, взрывы были слышны в Ривне. Горожане сообщают об отсутствии света в некоторых районах.

Как сообщили в Ривненской ОВА, в результате утреннего удара по области обесточены более 300 населенных пунктов.

В ведомстве отметили, что объекты критической инфраструктуры переходят на альтернативные источники электропитания.

Взрывы в Мукачево

Также звуки взрывов были слышны в Мукачево на Закарпатье. Как отмечает депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола со ссылкой на очевидцев, дрон попал на границе Мукачево и села Павшино.

Впоследствии он добавил, что в Мукачево "Шахед" попал в здание рядом со старым МРЕО на объездной дороге. Также еще несколько БПЛА летят в направлении Закарпатья.

Глагола обнародовал видео с камер одного из предприятий на окраине Мукачево, на котором зафиксирован момент атаки. На нем видно, как люди убегают в укрытие за считанные секунды до удара "Шахеда".

"На записи отчетливо слышен характерный звук двигателя "Шахеда". Мужчины, находящиеся на территории предприятия, сначала обсуждают между собой, что именно летит, а затем с криком "Мопед летит!" бегут в укрытие", - написал Глагола.

Он добавил, что сам момент попадания в кадр не попал, но видео передает атмосферу последних секунд перед ударом.

Как сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, БПЛА фиксируются вблизи Галича и Калуша.

Кроме того, по данным главы Винницкой ОВА Натальи Заболотной, в результате атаки на Винницу произошло попадание в автостоянку.

"Загорелись два легковых и два грузовых автомобиля. К сожалению, одна женщина погибла, еще одна получила травмы", – отметила чиновница.

По сообщению главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, российский дрон атаковал жилой дом в областном центре. В результате удара возник пожар, который ликвидировали спасатели. Информация о пострадавших не поступала.

Вражеская атака на Украину 17 ноября: подробности

Российские оккупанты сегодня ночью и утром атаковали ряд областных центров Украины, в результате чего есть раненые, зафиксированы разрушения и попадания в объекты инфраструктуры.

В частности, Черновцы после вражеской атаки частично остались без света.

Под вражеским ударом оказалась и Черкасская область. В частности, враг нанес удар по городу Смила 8 ракетами. Пострадали шесть человек.

Также под утро россияне нанесли комбинированный удар по Запорожью. По сообщению главы Запорожской ОГА Михаила Семикина, под ударом оказались промышленные объекты в трех районах города. По последним данным властей, ранены 11 человек.

В Киеве под ударами снова были Северный и Южный мосты. По словам мэра Виталия Кличко, специалисты обследуют их и определяют степень повреждений. После выводов специалистов станет ясно, когда можно будет открыть движение транспорта.

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