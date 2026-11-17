Продать доллар можно в среднем по курсу 45,31 грн, а евро – 50,02 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 17 ноября, снизился на 1 копейку и составляет 45,97 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,31 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 16 копеек и составляет 50,94 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,02 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 46,13 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 46,00 гривень. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,10 грн/евро, а курс продажи – 50,85 грн/евро.

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Курс валют – последние новости

Национальный банк Украины установил на 17 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,39 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,99 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 23 копейки.

Американский доллар сегодня обновил максимум за 19 месяцев по отношению к корзине основных валют на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США (ФРС) может прибегнуть к более агрессивному повышению процентных ставок.

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