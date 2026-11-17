Подготовка и проведение операции длились около месяца; она состояла из семи этапов.

Многоэтапную спецоперацию по поражению Крымского моста провели Служба безопасности Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны – конструкция обрушилась после удара "Паляниці".

По данным СБУ, в результате ударов полностью уничтожена одна из металлических арок и автомобильный пролет под ней. Также предварительно повреждена железнодорожная часть незаконного сооружения.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, подготовка и проведение операции длились около месяца. Она состояла из семи этапов. Сначала украинские силы систематически уничтожали средства российской противовоздушной обороны, после чего перешли к непосредственному поражению моста.

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Часть ударов Служба безопасности нанесла самостоятельно. На завершающем этапе к операции присоединились другие подразделения Сил обороны Украины.

В частности, спецназовцы подразделения "Альфа" СБУ применили по автомобильной части моста ракеты-дроны "Паляниця". После ударов конструкция обрушилась в воду.

В СБУ отметили, что Россия годами называла Крымский мост одним из самых защищенных объектов в мире.

"Сегодня его части лежат на морском дне. Рухнул не только мост, в очередной раз пошатнулся миф о величии РФ. Служба безопасности, проводя уникальные спецоперации, делает невозможное возможным и системно приближает справедливый мир для Украины", – заявили в ведомстве.

В ходе спецоперации украинские силы использовали широкий арсенал вооружения отечественного производства. Среди них – "Довбуш", "Вендета", Da Vinci, "Сичень", Mich-2000, Ruta, "Паляниця", "Ан-197", FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун".

В СБУ подчеркнули, что это уже четвёртое поражение Крымского моста, к которому причастна Служба безопасности Украины.

Предыдущие операции по мосту

Октябрь 2022 года. На мосту был взорван грузовик, начиненный взрывчаткой.

Июль 2023 года. Морские дроны Sea Baby атаковали опоры Крымского моста.

Июнь 2025 года. СБУ заминировала опоры незаконного сооружения. Взрыв произошел под водой.

Удар по Крымскому мосту 17 ноября

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку на Крымский мост. Он отметил, что поэтапно уничтожались системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие объекты на пути к конечной цели. Для этого были использованы различные средства поражения. На ключевом этапе были поражены автомобильная и железнодорожная части моста.

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