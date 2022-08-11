Власти Норвегии решили отправить своих инструкторов для базовой солдатской подготовки украинских военных.

Норвегия присоединится к масштабной программе подготовки украинских военнослужащих в Великобритании.

Об этом решении объявил министр обороны Норвегии Бьерн Ариль Грам, сообщает NRK.

"Украинские силы остро нуждаются в дальнейшей подготовке и образовании. Норвегия положительно относится к британской инициативе тренировать украинских военных в Великобритании. Мы вышлем своих инструкторов для базовой солдатской подготовки, как и некоторые другие страны", – сказал Грам.

Напомним, программу подготовки украинских военных в Британии президенту Украины Владимиру Зеленскому предложил британский премьер-министр Борис Джонсон во время июньского визита в Киев. Джонсон уточнил, что британские военные могут обеспечить подготовку до 10 тыс. украинских военнослужащих каждые 120 дней.

Как сообщал УНИАН, 6 июля первая ротация украинских военных прибыла в Великобританию для учений. После начала учений Джонсон лично посетил наших бойцов на полигоне, оценил некоторые виды вооружений и выразил уверенность в победе Украины.

8 августа стало известно, что к подготовке украинских военных в Британии присоединилась Финляндия. Перед этим выразили желание принять участие в программе Швеция, Канада и Нидерланды.

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