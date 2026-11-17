Самой важной частью является проблема Донбасса. После её решения Украина будет требовать предоставления гарантий безопасности.

Россия не заинтересована в перемирии в Черном море без заключения долгосрочного мирного соглашения с Украиной. А процесс его достижения тормозится из-за вопроса о дальнейшей судьбе Донбасса.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает телеканал TRT Haber. "Дело в том, что Россия не хочет заключать с Украиной временное соглашение по Черному морю без заключения долгосрочного мирного соглашения", – отметил Фидан.

Он добавил, что у Турции есть идеи, как создать основу, с помощью которой стороны могли бы достичь взаимопонимания для заключения перемирия на море, но подробностей министр не раскрыл, объяснив это тем, что пока еще рано.

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Также Фидан сказал, что достижению перемирия в Черном море мешает вопрос Донбасса. В частности, Россия требует его отдать, а Украина заявляет, что не отдаст.

"Именно этот вопрос сейчас является причиной продолжения войны. По российским оценкам, речь идет о 11–12 % оставшейся территории. Если же исходить из украинских оценок, то речь идет о 18 % территории", – говорит министр.

Турецкий министр считает, что в случае достижения мирного соглашения необходимо тщательно проработать определение линии прекращения огня. Именно после этого, как отметил Фидан, начнётся разговор о гарантиях безопасности и в целом об архитектуре безопасности в Европе:

"Важнейшей частью этого вопроса является проблема Донбасса. После её решения Украина будет требовать предоставления гарантий безопасности... Мир между Украиной и Россией будет миром не только между этими двумя странами. Это также будет мир между Европой и Россией. Поэтому необходимо определить, какой будет новая архитектура безопасности и мира между Европой и Россией".

Фидан добавил, что у Турции есть "очень серьезные соображения" относительно новой архитектуры безопасности Европы. Также он отметил, что после этих вопросов возникнет целый ряд других, касающихся антироссийских санкций и замороженных российских активов.

"Все эти вопросы составляют содержание соглашения, которое сейчас обсуждается, и формируют его отдельные пункты. Достичь договоренности по всем этим вопросам таким образом, чтобы она устроила все стороны, довольно сложно. Пока продолжается эта работа, мы также занимаемся другими вопросами... Важно добиться окончательного прекращения войны", – подытожил турецкий министр.

Ситуация в Чёрном море

Ситуация в Черном море остается напряженной из-за усиления российских атак на украинскую портовую инфраструктуру и гражданское судоходство. Россия атакует не только суда, следующие в украинские порты или выходящие из них, но и корабли в территориальных водах других государств.

По словам представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, Россия продолжает создавать угрозы для гражданского судоходства в западной и северо-западной частях Черного моря, в частности, применяя беспилотники. Он также обратил внимание на случаи атак в территориальных водах стран НАТО.

В то же время российские военные корабли, в частности ракетоносцы Черноморского флота РФ, длительное время остаются в пункте базирования в Новороссийске. По информации ВМС Украины, они уже около шести месяцев не выходят в открытое Черное или Азовское море.

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