Она пообещала выполнить уже взятые на себя обязательства, в частности в отношении совместного кредита ЕС для Украины в размере 90 млрд евро.

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что в случае ее избрания президентом Франция продолжит оказывать Украине материальную и гуманитарную помощь. Об этом сообщает Reuters по итогам встречи Ле Пен с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко 16 ноября.

По её словам, у Франции нет достаточных бюджетных возможностей для увеличения финансовой помощи Украине. Однако она пообещала выполнять уже взятые обязательства, в частности в отношении совместного кредита Европейского Союза для Украины в размере 90 млрд евро.

Также Ле Пен заявила о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже или Брюсселе. В то же время украинский посол сообщил, что пригласил ее посетить Украину.

Видео дня

"Зеленский настаивал на том, чтобы Европа, и в частности Франция, заняли место за столом мирных переговоров, направленных на прекращение войны России в Украине", – сказал Омельченко.

В ходе встречи также обсуждались перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО, а также сотрудничество в цифровой сфере, ядерной энергетике и оборонном секторе.

Заявления Ле Пен и выборы во Франции – другие новости

Как сообщал УНИАН, Ле Пен неоднократно заявляла, что Франция больше не может себе позволить финансировать военные действия Украины. По ее оценкам, французская помощь составляет 6 млрд евро в год.

Зеленский также пригласил Ле Пен в Киев, заявив французскому еженедельнику L’Express, что Ле Пен "изменит свое мнение", если встретится с украинцами.

Финансовая помощь Украине стала одним из вопросов президентских выборов следующего года на фоне сложных переговоров по бюджету. Более того, в этом месяце лидер ультралевых Жан-Люк Меленшон также вызвал споры, заявив, что после войны в регионе, который в основном находится под российской оккупацией, следует провести референдум о будущем Донбасса.

Кроме того, Ле Пен рассказала, что лично ничего не имеет против Зеленского, однако у Франции больше нет возможностей помогать Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: