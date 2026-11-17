Работы в других районах столицы продолжаются до сих пор.

Система централизованного водоснабжения в Киеве не работает во время масштабных отключений электричества. Питание насосов для подачи воды от резервных генераторов столичные власти смогли обеспечить только в одном районе города – на Оболони, сообщает УНИАН заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Там, по сути, нет проблем. То есть сам переход на резервное питание занял некоторое время: час не было воды – и Оболонский район постоянно обеспечен водой. Но в других случаях сама мощность объектов предполагает полноценное строительство электростанций, создание отдельной инфраструктуры для питания объектов водоснабжения и водоотведения", – говорит Пантелеев.

Резервное питание для водоснабжения позволит обеспечить водой во время потенциальных отключений электроэнергии 300 тысяч жителей Оболони. Во всех остальных районах Киева работы по установке оборудования продолжаются до сих пор.

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"Такую работу мы проводим. Первый этап – 104 генератора, 16 МВт специально для водоснабжения – они уже построены. Эта работа продолжается, и в конце года мы планируем завершить этот проект. Дело в том, что мощность большей части системы водоснабжения и водоотведения города Киева такова, что, грубо говоря, генераторы ее не выдерживают", – предупреждает Пантелеев.

Проблемы с водоснабжением в Киеве – последние новости

В начале ноября в результате ударов российских оккупантов в Киеве временно пропадало и горячее, и холодное водоснабжение. В "Киевводоканале" советовали жителям набирать воду в бюветах.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев отмечает, что водоснабжение и отопление тесно связаны между собой. По его оценкам, проблемы с водой зимой в большей степени угрожают правому берегу Киева, особенно – жителям высотных этажей.

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