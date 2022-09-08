Норвежские инструкторы также подготовили украинских военных к их использованию.

Норвегия предоставила Украине 160 управляемых противотанковых ракет Hellfire, пусковые средства и блоки наведения к ним, а также приборы ночного видения.

Как говорится в заявлении на сайте, об этом сегодня заявил министр обороны Бьерн Арильд Грам на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-5"), которое проходит в Германии.

"Это оружие, которое просила Украина, станет полезным в ее борьбе с российскими захватническими силами. Ракета легка в управлении, и может быть применена как против наземных, так и против морских целей", - подчеркнул Грам.

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Сейчас эти ракеты отправлены в Украину из Норвегии. Также норвежскими инструкторами был подготовлен украинский персонал к использованию ракет Hellfire.

Кроме того, Норвегия передала Украине приборы ночного видения. Речь идет как об очках ночного видения, так и о бинокле.

Справка УНИАН. Ракета AGM-114 Hellfire - американская управляемая противотанковая ракета класса "воздух-земля", запускаемая с закрытой позиции без прямого визуального контакта с целью. Направляется на цель лучом лазера или другими системами.

Ранее сообщалось, что Норвегия и Великобритания подарят Украине микродроны Black Hornet, предназначенные для разведки и определения целей на малых расстояниях.

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