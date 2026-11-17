Чтобы избежать проблем, перед покупкой стоит проверить один важный идентификатор.

На фоне подорожания новой электроники покупатели все чаще выбирают подержанные или восстановленные смартфоны. Но покупка гаджета с рук несет риски. Чтобы не приобрести украденное устройство, перед сделкой стоит проверить его IMEI, пишет Engadget.

При покупке телефона на онлайн-площадках или в обычном магазине б/у техники важно не только осмотреть внешний вид корпуса и экрани, но и запросить у продавца этот уникальный идентификатор. Он покажет, не числится ли гаджет в розыске и сможет ли он работать в нужных мобильных сетях.

Что такое IMEI и как его узнать

IMEI (International Mobile Equipment Identity) – это индивидуальный 15-значный код, по которому операторы связи идентифицируют устройство в сети. Если телефон украли или потеряли, владелец может заблокировать его через оператора по этому номеру.

Видео дня

Узнать IMEI можно несколькими способами:

набрать на клавиатуре телефона комбинацию *#06# – код сразу появится на экране (самый быстрый способ);

посмотреть в настройках смартфона;

найти на оригинальной коробке, в чеке или в личном кабинете мобильного оператора.

Проверка IMEI помогает убедиться, что смартфон не заблокирован и не фигурирует в базах краденых устройств.

Отказ продавца назвать этот номер – тревожный сигнал, который может указывать на криминальное прошлое гаджета. Сам по себе код не позволяет отследить или взломать телефон, поэтому добросовестным продавцам безопасно сообщать его потенциальным покупателям в личной переписке. Всю переписку при этом лучше сохранять на случай спорных ситуаций.

Получив IMEI, проверьте его подлинность и выясните, не сообщалось ли о краже или потере смартфона. Для этого существуют специальные онлайн-сервисы по типу imei.info или фирменные сервисы производителей Apple Check Coverage (apple.com) и Xiaomi Product Authentication (mi.com) .

Ранее эксперты назвали 6 б/у моделей iPhone, которые можно купить в 2026 году. Самым возрастным устройством в подборке оказался iPhone SE 2022, который работает на мощном чипе A15 и совместим с iOS 27.

По разным оценкам, в ближайшие годы многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Ранее в этом году некогда популярные производители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

Вас также могут заинтересовать новости: